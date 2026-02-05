Elton John y su marido, "indignados" con un tabloide británico

El marido del cantante Elton John dijo este jueves a un tribunal londinense que están "indignados" con las prácticas del tabloide Daily Mail, al que acusan del "robo" de documentos personales como el certificado de nacimiento de su hijo

El músico declarará de forma remota el viernes en el juicio contra la compañía editora del Daily Mail y del Mail on Sunday, Associated Newspapers Ltd (ANL)

En total siete personalidades, incluido el príncipe Enrique y la actriz Elizabeth Hurley, se han querellado contra estos tabloides por la forma en la que obtuvieron información privada entre 1993 y 2018

"Nos ha indignado que el Mail haya utilizado nuestras amistades contra nosotros robando información a través de ellas", dijo David Furnish, de 63 años, por videoconferencia al Tribunal Superior de Londres en la tercera semana del juicio

Acusó a los periodistas de ANL de publicar artículos con información "sensible" sobre el nacimiento de su hijo

"Saber que pudieron infligirnos esto gracias a información robada, haciéndonos seguir por detectives privados, interviniendo nuestras líneas telefónicas fijas y grabando nuestras conversaciones telefónicas es una abominación", añadió Furnish

Mencionó la publicación en diciembre de 2010 del certificado de nacimiento de su hijo

"Para nuestra gran sorpresa, el Mail obtuvo una copia del certificado de nacimiento de Zachary incluso antes de que nosotros recibiéramos el nuestro. Estábamos estupefactos", contó

David Furnish también mencionó un artículo publicado en 2015 sobre problemas médicos que Elton John tuvo en Mónaco

El grupo ANL rechaza todas las acusaciones y afirma que los tabloides utilizaron fuentes "legítimas" para sus artículos