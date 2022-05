Elvis trae el rock y el glamur a la alfombra roja de Cannes

"Elvis", la superproducción de Baz Luhrmann sobre el rey del rock, monopolizará este miércoles las miradas en el Festival de Cannes, mientras que la francesa Claire Denis compite para la Palma de Oro con "Stars at noon", ambientada en Nicaragua.

Siete días después del espectacular estreno de "Top Gun: Maverick", le tocará al joven (30 años) y poco conocido actor estadounidense Austin Butler la difícil tarea de competir con Tom Cruise.

Butler interpreta a Elvis Presley en la película de Luhrmann ("Moulin Rouge", "El gran Gatsby"), que cubre, a lo largo de dos décadas, los inicios, la gloria y la decadencia del rey del rock, que murió en 1977 a los 42 años.

Para apoyarlo en la alfombra roja Butler podrá contar entre otros con el oscarizado Tom Hanks, que interpreta en la película al mánager del "king", el misterioso "coronel" Tom Parker.

La película se estrenará en junio en varios países.

Aparte de un lujoso avance de poco más de tres minutos, pocas cosas se saben de "Elvis", excepto que Butler se atreve a interpretar con su propia voz las canciones del músico.

- Un año de ensayos -

Californiano, con un buen parecido físico con el Elvis de finales de los años 50, Butler es un producto clásico de la escudería Disney.

Ha participado en una decena de películas, entre ellas "Érase una vez... en Hollywood" de Quentin Tarantino o "Los muertos no mueren" de Jim Jarmusch.

Fue el actor Denzel Washington quien recomendó al australiano Luhrmann que le diera una oportunidad para este papel a Butler, según el sitio estadounidense Entertainment Weekly.

"Recibí un video de este joven, interpretando bañado en lágrimas 'Melodía desencadenada' (canción que versionó Presley) y me dije ¿qué es esto?", explicó Luhrmann.

"Y luego recibí un mensaje de Denzel Washington, a quien no conocía. Me dijo 'acabo de trabajar con este tipo, no he visto nunca alguien tan comprometido'".

Butler ensayó durante un año para imitar la voz aterciopelada de Elvis.

"Elvis" despierta expectación porque Luhrmann es un director que no acostumbra a amilanarse ante gigantes de la historia, ya sea Shakespeare, de quien se atrevió a versionar "Romeo y Julieta, o "El gran Gatsby", una de las cumbres de la literatura estadounidense.

La película, de 2h39, es "una experiencia intensa", aseguró en Cannes la nieta de Elvis, Riley Keough. Su abuela, Priscilla Presley, viuda del cantante, también la ha elogiado.

- Suspense y romance durante la revolución sandinista -

Entretanto, la carrera para la Palma de Oro recorre sus últimos metros.

"Stars at noon" está basada en una novela de 1986 de Denis Johnson. La película sigue los pasos de una misteriosa mujer de negocios (interpretada por la joven Margaret Qualley) durante la revolución sandinista.

La acompaña en el reparto Joe Alwyn, como un reportero estadounidense con el que mantiene un romance.

Claire Denis es una de las cinco mujeres que aspira este año a la Palma de Oro, que será entregada el sábado por el jurado presidido por Vincent Lindon.

La cineasta francesa logró en la pasada Berlinale el premio a la mejor dirección con "Avec amour et acharnement".

Otra película competidora que será presentada este miércoles es "Leila's Brothers", largometraje iraní de Saeed Roustayi.

