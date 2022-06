“Elvis” y “Maverick” empatados al tope de la taquilla

NUEVA YORK (AP) — La película biográfica sobre Elvis Presley “Elvis” quedó empatada con “Top Gun: Maverick” en primer lugar de la taquilla en Norteamérica con 30,5 millones de dólares cada una.

Las cifras definitivas serán difundidas el lunes y ahí se verá cuál película ganó el fin de semana. Los estudios por lo general emiten sus cálculos el domingo en base a lo recaudado el viernes y sábado, usualmente con gran exactitud, aunque las cifras pueden variar en algunos cientos de miles de dólares.

“Top Gun: Maverick”, en su quinta semana en salas de cine, lleva un total recaudado a nivel mundial de 1.000 millones de dólares.

Las expectativas eran de que “Elvis” recaudaría unos 25 millones este fin de semana. Si se compara con recientes películas biográficas de músicos supera a “Rocketman” (sobre Elton John, que recaudó 25,7 millones en el 2019) pero por debajo de “Bohemian Rhapsody” (sobre Freddie Mercury, que recaudó 51,1 millones en el 2018).

“Elvis” que tuvo costo de producción de 85 millones de dólares, fue impulsada por buenas reseñas, buena opinión pública y un elegante premiere en el festival de Cannes. Este fin de semana, a nivel internacional, recaudó 20 millones de dólares.

“Top Gun: Maverick” es la primera película del 2022 en lograr una taquilla de 1.000 millones de dólares. Este fin de semana redujo en apenas 32% su taquilla doméstica, con lo que tiene un total en Estados Unidos y Canadá de 521,7 millones de dólares.

La película animada de Disney “Lightyear” se redujo en 65% en su segundo fin de semana en los cines, recaudando 17,7 millones de dólares y quedando en quinto lugar. A nivel mundial lleva 152 millones.

“Jurassic World: Dominion” recaudó 26,4 millones, quedando de tercera. Lleva un total doméstico de 300 millones y 746,7 millones a nivel global.

Las diez películas más taquilleras en Estados Unidos y Canadá este fin de semana, según Comscore (las cifras definitivas salen el lunes):

1. “Elvis” - $30,5 millones.

1. “Top Gun: Maverick” - $30,5 millones.

3. “Jurassic World: Dominion” - $26.4 millones.

4. “Black Phone” - $23,4 millones.

5. “Lightyear” - $17,7 millones.

6. “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” - $1,7 millones.

7. “Jugjugg Jeeyo” - $725.000.

8. “Everything Everywhere All at Once” - $533.000.

9. “The Bob’s Burgers Movie” - $513.000.

10. “The Bad Guys” - $440.000.