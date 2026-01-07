Embajada de EEUU en Colombia lanza alerta de seguridad a sus ciudadanos por protestas

"Las marchas previstas causarán graves interrupciones de tráfico. Los ciudadanos estadounidenses deben evitarlas, ya que tienen el potencial de volverse violentas", dijo la representación diplomática en un mensaje en sus redes sociales, al tiempo que avisó que dejó de prestar sus servicios consulares desde las 14 horas locales (19 GMT).

Dentro de sus recomendaciones, la embajada estadounidense les pidió a sus ciudadanos evitar asistir a las marchas, al tiempo que mezcló las advertencias con sugerencias de qué hacer en caso de robo, como no sacar el móvil en público o no resistirse en caso de asalto.

"Mantenga un perfil bajo. Evite usar su teléfono celular en público. No se resista físicamente a ningún intento de robo.

Mantenga las puertas del auto cerradas y las ventanas subidas.

Salga con anticipación y prevea tiempo extra para sus traslados.

Monitoree los medios de comunicación locales", detalló la sede diplomática.

Para las 16 horas (21 GMT) están previstas que inicien las concentraciones en las principales plazas de varias capitales, con Bogotá como el epicentro central y lugar desde donde el presidente Petro hará una intervención pública. (ANSA).