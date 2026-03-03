Embajada de EEUU en Riad fue atacada por drones: Ministerio de Defensa saudí

3 mar (Reuters) - La embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos drones, lo que provocó un incendio limitado y algunos daños materiales, dijo el Ministerio de Defensa saudita en una publicación en X el martes, citando una evaluación inicial.

La incursión se produjo en medio de los continuos ataques con misiles y drones iraníes contra estados del Golfo que albergan bases estadounidenses, luego de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el sábado.

Reuters no pudo confirmar inmediatamente las circunstancias del incidente.

Una fuerte explosión se escuchó y se vieron llamas en la embajada de Estados Unidos en Riad temprano el martes, dijeron tres personas familiarizadas con el asunto, y una fuente sostuvo que el incendio fue menor. Se vio humo negro elevándose sobre el Barrio Diplomático de Riad, que alberga misiones extranjeras.

No se reportaron heridos, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto, dado que el edificio estaba vacío.

Un portavoz de la embajada no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, ni tampoco lo hizo la oficina de medios del gobierno saudí. (Reporte de Timour Azhari, Yomna Ehab y Enas Alashray. Editado en español por Javier Leira)