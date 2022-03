embajador ante oea denuncia "dictadura" en nicaragua, gobierno de ortega lo desautoriza

(Actualiza con comunicado del gobierno de Nicaragua)

MANAGUA, 23 mar (Reuters) - El embajador de Nicaragua ante la Organizaci贸n de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, denunci贸 el mi茅rcoles que en su pa铆s hay una "dictadura" donde no existen libertades, una acusaci贸n que poco despu茅s fue rechazada por el Gobierno, que desautoriz贸 al funcionario y asegur贸 que no le representa.

McFields, designado en el cargo en noviembre pasado tras la reelecci贸n del presidente Daniel Ortega, critic贸 de forma inesperada al Gobierno durante una sesi贸n del Consejo Permanente de la OEA, un organismo que ha cuestionado con dureza la falta de libertades en la naci贸n centroamericana.

"Denunciar a la dictadura de mi pa铆s no es f谩cil pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible no es posible", dijo el diplom谩tico, quien anunci贸 tambi茅n su dimisi贸n.

El Ministerio de Relaciones Exteriores nicarag眉ense respondi贸 en un comunicado que su representante ante la OEA es Francisco Campbell, actualmente embajador en Estados Unidos. "El se帽or Arturo McFields no nos representa, por lo cual ninguna declaraci贸n suya tiene validez", detall贸.

El gobierno de Nicaragua anunci贸 en noviembre que iniciaba el proceso para desvincularse del ente hemisf茅rico despu茅s de que este desconociera y cuestionara con dureza las elecciones ganadas poco antes por Ortega.

En su intervenci贸n McFields dijo hablar "en nombre de m谩s de 177 presos pol铆ticos y m谩s de 350 personas que han perdido la vida en mi pa铆s desde 2018".

"Desde 2018 Nicaragua se convirti贸 en el 煤nico pa铆s de Centroam茅rica donde no hay un peri贸dico impreso, donde no hay libertad de publicar un simple tuit, de un comentario en las redes sociales, no hay organismos de derechos humanos, todos fueron cerrados, expulsados o clausurados, no hay partidos pol铆ticos independientes, no hay elecciones cre铆bles", afirm贸.

Su postura fue catalogada de "茅ticamente correcta" por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en un mensaje posterior en Twitter.

En tanto, el representante permanente interino de Estados Unidos ante el ente multilateral, Bradley Freden, felicit贸 en la misma red social al funcionario nicarag眉ense "por su valent铆a" al abandonar el puesto, decisi贸n anunciada en el discurso.

Tambi茅n lo hizo el director de la Divisi贸n de las Am茅ricas de Human Rights Watch, Jos茅 Vivanco. "Aplaudo la valent铆a del Embajador de Nicaragua ante la OEA, qui茅n sobreponi茅ndose al miedo, denunci贸 hoy la crueldad del r茅gimen que hasta ahora representaba", dijo en Twitter.

Los roces con la OEA se intensificaron despu茅s de que el 7 de noviembre Ortega fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo, en medio de duras cr铆ticas de la comunidad internacional por la detenci贸n previa de varios de sus contrincantes.

Al final de su discurso, McFields expres贸 su creencia de que "hay esperanza" de cambio en su pa铆s. "La gente de adentro del gobierno est谩 cansada, cansada de la dictadura y de sus acciones y cada vez van a ser m谩s los que digan basta porque la luz siempre puede m谩s que las tinieblas", concluy贸. (Reporte de Ismael L贸pez; Escrito por Ra煤l Cort茅s Fern谩ndez. Editado por Ana Isabel Mart铆nez)