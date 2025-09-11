Embajador británico en Estados Unidos, destituido por sus vínculos con Epstein
El embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, fue destituido debido a sus vínculos con
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, fue destituido debido a sus vínculos con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, anunció el jueves el Foreign Office, pocos días antes de la visita oficial de Donald Trump al Reino Unido.
El Ministerio de Relaciones Exteriores británico señaló que la decisión es consecuencia de unos correos electrónicos entre el veterano diplomático del Partido Laborista, de 71 años, y el financiero estadounidense.
Los documentos revelados esta semana "muestran que la profundidad y el alcance de la relación de Peter Mandelson con Jeffrey Epstein es sensiblemente diferente de lo que se conocía en el momento de su nombramiento".
psr/pb
Otras noticias de Jeffrey Epstein
Más leídas
- 1
Jubilaciones de Anses: cuánto se cobrará en octubre con el reajuste de 1,88% y qué otros ingresos se incrementan
- 2
Pasajes a la venta: el codiciado tren que une paisajes, gastronomía regional y música en un recorrido nocturno de 30 km
- 3
Los Pumas - Australia: la formación titular para el desquite en Sydney, por el Rugby Championship
- 4
Casabindo: la corrida de toros donde el objetivo no es matarlos, sino quitarles una vincha roja