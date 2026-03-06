Embajador chino en Chile descartó sanciones por cable submarino

El diplomático abordó la polémica que ha generado la iniciativa y aseguró que no habrá sanciones a Chile -que tiene en China a su principal socio comercial- por el compás de espera en que quedó el proyecto que conectaría las costas chilenas con su país

"China y Chile son muy buenos amigos, nosotros no creemos en sanciones", afirmó a la prensa, destacando que ambos países "tienen muchas áreas de cooperación" y valorando la relación bilateral

"La amistad entre China y Chile ha trascendido a muchos gobiernos y tenemos plena confianza en que eso continúe", sostuvo, desechando los temores locales respecto a las eventuales tensiones con el gigante asiático sobre la presencia del mandatario electo José Antonio Kast en la cumbre convocada por el presidente Donald Trump en Miami, este viernes y sábado

La cita "Escudo de las Américas", que reúne una decena de mandatarios que tienen afinidad ideológica con Trump, entre ellos el argentino Javier Milei y el salvadoreño Nayib Bukele, busca promover la seguridad regional de interferencias extranjeras y que analistas han calificado como la cruzada anti China de la Casa Blanca

El diplomático asiático aseguró que su legación ha mantenido contactos con autoridades chilenas, aunque sin precisar si con la administración entrante o saliente: "hemos tenido contacto con el gobierno chileno para todo lo que aporte a nuestras relaciones, pero no estoy en posición de decir con qué presidente en particular han sido nuestras conversaciones"

(ANSA)