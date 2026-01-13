Embajador de Australia en EEUU deja su cargo tras críticas de Trump

Australia anunció el martes que su embajador en Estados Unidos dejará su cargo después de tres años, luego de que el presidente Donald Trump dijera de él: "tú tampoco me gustas".

El embajador Kevin Rudd, un exprimer ministro, dejará el puesto el 31 de marzo para asumir como presidente del centro de estudios Asia Society, en Nueva York.

Rudd fue un crítico de Trump antes de convertirse en embajador.

Trump expresó desprecio por Rudd durante una reunión televisada entre los gobernantes de ambos países, lo que llevó a algunas figuras de la oposición australiana a pedir su separación del cargo.

El primer ministro, Anthony Albanese, dijo entonces que sería decisión de Rudd si deja el cargo anticipadamente.

Antes de asumir su puesto en Washington, Rudd calificó a Trump como "el presidente más destructivo en la historia" y alguien que "arrastra a Estados Unidos y la democracia por el lodo".

Rudd borró los comentarios en sus redes luego de que Trump ganara su elección para volver a la Casa Blanca en noviembre de 2024.

Rudd, un diplomático de carrera que habla mandarín, fue nombrado embajador durante la presidencia de Joe Biden, cuando Australia esperaba que su conocimiento de China le generara influencia en Washington.