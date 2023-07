Embajador de china en washington advierte sobre represalias si eeuu restringe más la tecnología

Por David Brunnstrom

WASHINGTON, 19 jul (Reuters) - China no busca una guerra comercial ni tecnológica, pero responderá con firmeza si Estados Unidos impone más restricciones a su sector de chips, declaró el miércoles el embajador chino en Washington.

El embajador Xie Feng declaró en el Foro de Seguridad de Aspen que China no evita la competencia, pero que la forma en que la define Estados Unidos no es justa. Destacó las prohibiciones vigentes en Estados Unidos a las importaciones chinas de equipos para fabricar chips avanzados.

"Esto es como... restringir a la otra parte el uso de bañadores anticuados en un concurso de natación, mientras tú mismo (llevas) un Speedo", dijo.

Xie se refirió a los informes de que Washington está considerando un mecanismo de revisión de las inversiones salientes, y prohibir aún más la exportación de chips de inteligencia artificial a China.

"El Gobierno chino no puede quedarse de brazos cruzados. Hay un dicho chino que dice que no... haremos provocaciones, pero no nos acobardaremos ante las provocaciones", dijo.

"China, definitivamente... dará nuestra respuesta. Pero no esperamos que haya un ojo por ojo. No queremos ... una guerra comercial, guerra tecnológica, queremos decir adiós a la cortina de hierro, así como a la cortina de silicio".

La administración Biden ha estado concluyendo una orden ejecutiva que restringiría ciertas inversiones en sectores como los semiconductores avanzados, la computación cuántica y la inteligencia artificial, y un alto funcionario de la administración dijo que el objetivo era concluir las revisiones antes del Día del Trabajo. (Reporte de David Brunnstrom; Editado en español por Sofía Díaz Pineda)

