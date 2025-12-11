Embajador de Colombia en Territorios Palestinos denuncia que Israel impidió su investidura

El embajador designado por el presidente colombiano Gustavo Petro en los Territorios Palestinos denunció este jueves que no pudo asumir el cargo porque Israel le impidió durante meses la entrada a Cisjordania, donde Bogotá proyecta abrir una sede diplomática.

El mandatario izquierdista nombró en mayo al político Jorge Iván Ospina como primer embajador colombiano "ante el gobierno del Estado de Palestina", en medio de sus críticas al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por la ofensiva en la Franja de Gaza.

Petro pretendía establecer la sede diplomática en Ramala, en Cisjordania, un territorio ocupado por Israel.

Pero Ospina denunció que tras meses de intentos, el gobierno de Netanyahu "ha hecho imposible" su llegada para "tomar posesión del cargo", sin dar detalles sobre el supuesto bloqueo.

Se trata de una "decisión arbitraria y de desconocimiento de los Acuerdos de Oslo", añadió en la red social X.

La Cancillería colombiana no respondió un pedido de la AFP sobre información adicional de este supuesto veto.

Ospina aseguró que el tiempo que establece la ley para asumir como embajador expiró, por lo que su nombramiento fue derogado.

Colombia rompió las relaciones diplomáticas con Israel, suspendió las exportaciones de carbón a ese destino y detuvo la compra de armamento israelí.

Petro fue uno de los mayores críticos de la ofensiva de Netanyahu, a quien calificaba de "genocida", antes del acuerdo de alto al fuego que entró en vigor el 10 de octubre entre Israel y el grupo islamista Hamás.

El gobierno israelí considera que las posturas del mandatario colombiano son "antisemitas".