Embajador de Cuba en Perú cesa funciones y deja el país tras reunirse con cancillería local

LIMA, 7 nov (Reuters) - El embajador de Cuba en Perú, Carlos Zamora, terminó sus funciones y dejó el país en "forma definitiva" tras una reunión con el vicecanciller peruano a fines de octubre, dijo el viernes la cancillería de LA NACION sudamericana en un comunicado.

El ministerio de Relaciones Exteriores de Perú no refirió si sería reemplazado el funcionario cubano, que se reunió el 28 de octubre con el vicencanciller peruano Félix Denegri Boza.

La cita fue para dialogar con el embajador "respecto a las actividades desarrolladas durante su gestión en el Perú. A partir de lo tratado en esa reunión, se comunica que el embajador Zamora terminó sus funciones en el Perú", señaló.

El ministerio no dio más detalles y representantes de la embajada cubana no estuvieron disponibles para comentarios.

Por otro lado, y en el mismo comunicado, la cancillería peruana dijo que planteará a los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) una modificación a la "Convención de Caracas de 1954" sobre la solicitud de asilo, en medio de tensiones con México por la concesión de asilo a una exprimera ministra.

El asilo el lunes a Betssy Chávez en la embajada mexicana de Lima provocó que el Gobierno peruano decidiera romper relaciones diplomáticas con México, calificando el refugio como un "acto inamistoso" y de injerencia a los asuntos internos de Perú.

Chávez está siendo procesada por el presunto delito de conspiración y participación en el intento fallido del expresidente izquierdista Pedro Castillo, a fines de 2022, de disolver el Congreso, por el cual fue destituida y encarcelada.

La fiscalía peruana ha solicitado 25 años de prisión para Chávez, una abogada y exlegisladora que ha negado los cargos.

El canciller peruano, Hugo de Zela, dijo a Reuters esta semana que se iba a evaluar los términos de la "Convención de Caracas de 1954", que México citó para dar asilo a Chávez, para tomar una decisión sobre el otorgamiento de un salvoconducto.

El jueves el Congreso peruano aprobó declarar como "persona non grata" a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum debido al asilo concedido, decisión que fue rechazada por la cancillería mexicana al estar motivada -afirmó- por "planteamientos falsos".

La relación entre Perú y México comenzó a resquebrajarse desde fines de 2022 luego de la destitución de Castillo, a quien el gobierno mexicano defendió y apoyó políticamente.

México mantiene en asilo político a los hijos y esposa de Castillo desde que el exmandatario fuera despedido de su cargo y arrestado para enfrentar un juicio por el delito de "rebelión".

Esta crispación diplomática entre ambos países ocurre a casi un mes después de que el presidente interino de Perú, José Jerí, asumiera el cargo luego de la destitución de Dina Boluarte. (Reporte de Marco Aquino)