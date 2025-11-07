Embajador de Cuba en Perú deja carga y sale del país tras reunirse con funcionarios locales: cancillería

LIMA, 7 nov (Reuters) - El embajador de Cuba en Perú, Carlos Zamora, terminó sus funciones y dejó el país en "forma definitiva" tras una reunión con el vicecanciller peruano el 28 de octubre, dijo el viernes la cancillería de LA NACION sudamericana en un comunicado.

El ministerio de Relaciones Exteriores de Perú no refirió si sería reemplazado el funcionario cubano.

La cancillería peruana dijo además que buscaría una modificación a un convenio internacional sobre la solicitud de asilo, en medio de tensiones con México por la concesión de asilo a una exprimera ministra, en una decisión que provocó que Lima rompiera relaciones diplomáticas con el país del norte. (Reporte de Marco Aquino)