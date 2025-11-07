Embajador de Cuba en Perú deja carga y sale del país tras reunirse con funcionarios locales: cancillería
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
LIMA, 7 nov (Reuters) - El embajador de Cuba en Perú, Carlos Zamora, terminó sus funciones y dejó el país en "forma definitiva" tras una reunión con el vicecanciller peruano el 28 de octubre, dijo el viernes la cancillería de LA NACION sudamericana en un comunicado.
El ministerio de Relaciones Exteriores de Perú no refirió si sería reemplazado el funcionario cubano.
La cancillería peruana dijo además que buscaría una modificación a un convenio internacional sobre la solicitud de asilo, en medio de tensiones con México por la concesión de asilo a una exprimera ministra, en una decisión que provocó que Lima rompiera relaciones diplomáticas con el país del norte. (Reporte de Marco Aquino)
LA NACION
Más leídas
- 1
Nació como la primera casa de empanadas de la ciudad y hoy es una pizzería icónica
- 2
El desembarco de Decathlon: diez preguntas claves (y sus respuestas)
- 3
Milei en Nueva York: las consultas de los empresarios, el entusiasmo de la comitiva y la pregunta sobre “propiedad intelectual”
- 4
Mondongo de gira: ¿cómo viaja por el país una de las obras de arte más caras de la Argentina?