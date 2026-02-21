Embajador de EE. UU. afirma que Israel tiene derecho a gran parte de Oriente Medio

TEL AVIV, Israel (AP) — Las naciones árabes y musulmanas condenaron enérgicamente el sábado los comentarios del embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, quien afirmó que Israel tiene derecho a gran parte de Oriente Medio

Huckabee hizo esos comentarios en una entrevista con el comentarista conservador Tucker Carlson que se emitió el viernes. Carlson dijo que, según la Biblia, los descendientes de Abraham recibirían tierras que hoy incluirían esencialmente todo Oriente Medio, y le preguntó a Huckabee si Israel tenía derecho a esas tierras

Huckabee respondió: “Estaría bien si se lo quedaran todo”. Añadió, sin embargo, que Israel no buscaba expandir su territorio y que tiene derecho a la seguridad en la tierra que posee legítimamente

Sus comentarios provocaron una reacción inmediata de países vecinos como Egipto y Jordania, así como de Arabia Saudí, la Organización de Cooperación Islámica y la Liga de los Estados Árabes, que, en comunicados separados, los calificaron de extremistas, provocadores y no acordes con la postura de Estados Unidos

El Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí describió los comentarios de Huckabee como “retórica extremista” e “inaceptables”, y pidió al Departamento de Estado que aclare su posición al respecto

El Ministerio de Exteriores de Egipto calificó los dichos como una “flagrante violación” del derecho internacional, y añadió que “Israel no tiene soberanía sobre el territorio palestino ocupado ni sobre otras tierras árabes”

“Declaraciones de esta naturaleza —extremistas y carentes de cualquier base sólida— solo sirven para avivar los sentimientos y agitar las emociones religiosas y nacionales”, señaló la Liga de los Estados Árabes

Hasta el momento, ni Israel ni Estados Unidos han hecho ningún comentario

Israel no ha tenido fronteras plenamente reconocidas desde su creación en 1948. Sus límites con los vecinos árabes han cambiado como resultado de guerras, anexiones, altos el fuego y acuerdos de paz

Israel le arrebató a Jordania las áreas de Cisjordania y Jerusalén oriental, despojó a Egipto de Gaza y la península del Sinaí, y le quitó a Siria los Altos del Golán durante la Guerra de los Seis Días de 1967. Luego, se retiró de la península del Sinaí como parte de un acuerdo de paz con Egipto tras la Guerra de Yom Kipur de 1973. También se retiró unilateralmente de Gaza en 2005

En los últimos meses, Israel ha intentado profundizar su control de la Cisjordania ocupada. Ha ampliado enormemente la construcción en los asentamientos judíos, ha legalizado puestos de avanzada y ha realizado importantes cambios burocráticos en sus políticas en el territorio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que no permitirá que Israel anexe Cisjordania y ha ofrecido firmes garantías de que bloquearía cualquier intento de hacerlo

Durante décadas, los palestinos han reclamado un Estado independiente en Cisjordania y Gaza, con Jerusalén oriental como capital, una reivindicación respaldada por gran parte de la comunidad internacional

Huckabee se ha opuesto desde hace tiempo a la idea de una solución de dos Estados para Israel y el pueblo palestino. El año pasado, afirmó en una entrevista que no cree en referirse como “palestinos” a los descendientes árabes de las personas que habían vivido en la Palestina controlada por los británicos

En la entrevista más reciente, Carlson presionó a Huckabee preguntándole sobre su interpretación de versículos bíblicos del libro del Génesis, donde dijo que Dios prometió a Abraham y a sus descendientes tierras desde el Nilo hasta el Éufrates

“Eso sería el Levante, así que sería Israel, Jordania, Siria, Líbano. También serían grandes partes de Arabia Saudí e Irak”, dijo Carlson

Huckabee contestó: “No estoy seguro de que llegaríamos tan lejos. Quiero decir, sería un gran pedazo de tierra”

Israel ha avanzado sobre más territorio desde el inicio de su guerra con Hamás en Gaza

Bajo el alto el fuego actual, Tel Aviv retiró a sus tropas a una zona de amortiguamiento, pero aún controla más de la mitad del territorio. Se supone que las fuerzas israelíes deben retirarse aún más, aunque el acuerdo de alto el fuego no establece un calendario

Israel tomó el control militar de una zona de amortiguamiento desmilitarizada en Siria, creada como parte de un alto el fuego de 1974 entre ambos países, tras el derrocamiento del presidente sirio Bashar Assad a finales de 2024. Tel Aviv dijo que la medida era temporal y que tenía como objetivo asegurar su frontera

Asimismo, el Estado judío aún ocupa cinco puestos en la cima de colinas en territorio libanés tras su breve guerra con Hezbollah en 2024

___

Magdy informó desde El Cairo

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa