Embajador de EEUU aboga por fin de concesión portuaria a firma hongkonesa en Panamá

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, abogó este miércoles por acelerar el fin de la concesión que permite a una subsidiaria de la compañía hongkonesa Hutchison Holdings operar dos puertos en el canal interoceánico del país centroamericano.

El presidente estadounidense, Donald Trump, sostiene que China controla el canal de Panamá a través de la compañía Panama Ports, subsidiaria de Hutchison Holdings, que desde 1997 tiene un contrato de operación de los puertos Balboa y Cristóbal, en sendas entradas de la vía marítima.

El embajador expresó su opinión días después de que la Contraloría panameña pidió a la Corte Suprema anular el contrato a Panama Ports por supuestas irregularidades, en momentos en que Hutchison negocia la venta de sus operaciones mundiales, entre ellas los puertos en Panamá.

"Nuestra posición es que son un operador malo, no han hecho un buen trabajo. Es una compañía del Partido Comunista de China", dijo a periodistas Cabrera en una visita a la provincia caribeña de Colón.

El diplomático consideró que lo mejor para Panamá sería "asegurarse una nueva operadora" de los puertos.

La acciones de la Contraloría ante la Corte buscan anular la concesión por considerarla "inconstitucional" y por presuntas anomalías en la renovación otorgada en 2021 por otros 25 años. En abril, ya había denunciado a la firma por supuestamente no haber entregado al Estado panameño US$1200 millones por sus operaciones.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, declaró el jueves que no veía "la subsistencia de ese contrato" ni "la creación de un nuevo contrato" de concesión.

En marzo, Hutchison Holdings informó sobre la venta de su negocio por 19.000 millones de dólares al consorcio liderado por la estadounidense BlackRock. Sin embargo, el regulador del mercado en China anunció una revisión del pacto comercial.

Ahora, el conglomerado hongkonés plantea la posibilidad de que un gran inversor estratégico chino se una al consorcio para que la venta sea aprobada.