Embajador de EEUU ante la OTAN dijo que Rusia quizá nunca esté lista para un acuerdo de paz

El representante de Estados Unidos ante la OTAN dijo el viernes que Rusia quizá nunca esté preparada para llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania.

El presidente estadounidense Donald Trump está presionando para poner fin al conflicto, desatado cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, pero las conversaciones mediadas por Washington hasta ahora no han arrojado señales de avance.

"Creo que los ucranianos ahora están dispuestos a alcanzar un acuerdo razonable, que dadas las circunstancias sería justo", afirmó el embajador estadounidense Matthew Whitaker en un panel durante el primer día de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

"Pero no estoy convencido de que, en última instancia, los rusos estén preparados para llegar a un acuerdo, o de que alguna vez sean capaces de hacerlo", agregó Whitaker.

El mensaje fue opuesto al que transmitió horas antes Trump, quien dijo que el líder ucraniano Volodimir Zelenski "va a tener que moverse" ya que "Rusia quiere llegar a un acuerdo".

Moscú se ha mantenido firme en sus exigencias de amplias concesiones territoriales y políticas por parte de Ucrania, rechazadas por Kiev al considerarlas equivalentes a una capitulación.

Rusia también está presionando para que las fuerzas ucranianas se retiren de la región oriental de Donetsk, en Ucrania.

Kiev, por su parte, rechazó una retirada unilateral y quiere sólidas garantías de seguridad occidentales para disuadir a Moscú de relanzar su ofensiva tras cualquier alto el fuego.

Durante el primer día de la Conferencia de Seguridad de Múnich, dirigentes europeos, incluidos el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente de Francia Emmanuel Macron, se reunieron con Zelenski.

Ambos dirigentes afirmaron su voluntad de reanudar el diálogo con el presidente ruso Vladimir Putin, pero Merz agregó que Moscú "no tiene aún la voluntad de mantener una discusión seria".

El próximo ciclo de negociaciones entre Moscú, Kiev y Washington para intentar encontrar una salida diplomática a la guerra en Ucrania se realizará el martes y miércoles en Ginebra, anunció el Kremlin.