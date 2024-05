embajador de reino unido en méxico, cesado tras apuntar a empleada con un arma: medio

(Añade detalles a partir de segundo párrafo)

Ciudad de méxico, 31 may (reuters) - el embajador del reino unido en méxico, jon benjamin, fue destituido de su cargo tras apuntar a una empleada de la sede diplomática con un arma dentro de un vehículo, en un incidente que fue grabado en video y divulgado luego en redes sociales, informó el viernes el diario británico the financial times.

De acuerdo con el periódico, Benjamin se encontraba en un viaje oficial a Durango y Sinaloa, dos estados del norte de México con fuerte presencia de cárteles de la droga, cuando ocurrió el episodio. Fue despedido después del suceso en abril.

"Esta semana se publicó un vídeo del incidente en el sitio de redes sociales X desde una cuenta anónima, aparentemente controlada por empleados de la embajada enojados por el maltrato al personal local", dijo The Financial Times.

En las imágenes, que duran cinco segundos, el coche parece estar detenido y el rostro de la empleada de la sede diplomática a la que Benjamin apunta con el arma aparece difuminado.

"En un contexto de asesinatos diarios en México a manos de narcotraficantes, se atreve a bromear", apuntó la cuenta anónima.

Ni la embajada de Reino Unido en el país latinoamericano ni Benjamin respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

La web del gobierno británico sobre Jon Benjamin señala en tiempo pasado que "trabajó como embajador en México entre 2021 y 2024", y apunta a sus 35 años de carrera diplomática en los que, entre otros cargos, también sirvió como embajador en Chile entre 2009 y 2014.

(Reporte de Ana Isabel Martínez y Kylie Madry; Escrito por Raúl Cortés Fernández; Editado por Aida Peláez-Fernández)

