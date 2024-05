Embajador de reino unido en méxico, destituido tras video en que apunta a empleada con arma: medio

Ciudad de méxico, 31 may (reuters) - el embajador del reino unido en méxico, jon benjamin, fue destituido de su cargo tras la difusión de un video en redes sociales en el que aparece dentro de un vehículo y apunta a una empleada de la sede diplomática con un arma, informó el viernes el diario británico the financial times. (reporte de ana isabel martínez y raúl cortés fernández; editado por aida peláez-fernández)

