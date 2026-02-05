Embajador estadounidense Greer firma acuerdo entre EE. UU. y Argentina sobre comercio e inversión recíprocas

BUENOS AIRES, 5 feb (Reuters) - El jefe de la Oficina Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, firmó el jueves un acuerdo sobre comercio e inversión recíprocas entre su país y Argentina, informó la agencia estadounidense en un comunicado.

"La profundización de la alianza entre el presidente (Donald) Trump y el presidente (Javier) Milei sirve como modelo de cómo los países de las Américas, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, pueden impulsar nuestras ambiciones compartidas y salvaguardar nuestra seguridad económica y nacional", declaró el embajador Greer.

"El Acuerdo entre Estados Unidos y Argentina reduce las barreras comerciales de larga data y brinda un importante acceso al mercado para los exportadores estadounidenses, que abarcan desde vehículos motorizados hasta una amplia gama de productos agrícolas", señaló.

La Cancillería Argentina dijo en un comunicado que Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos en una amplia gama de sectores productivos, mientras que Argentina eliminará aranceles para 221 posiciones.

(Reporte de Walter Bianchi)