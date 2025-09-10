Embajador israelí defiende ataque en Qatar pese a las críticas de EE.UU.

El embajador de Israel ante la ONU reivindicó el miércoles que su país no siempre actúa en función de los intereses de Estados Unidos, después de la crítica del presidente Donald Trump por el ataque contra los líderes de Hamás en Catar.

La Casa Blanca explicó el martes que Trump no estaba conforme con la acción militar israelí en este país aliado de Washington que, además, ejerce de mediador en el conflicto en Gaza.

La presidencia estadounidense también aseguró que habían avisado a su aliado del ataque, pero Catar replicó que no recibieron ninguna información hasta que este ya se había producido.

"No siempre actuamos en interés de Estados Unidos. Estamos coordinados, nos dan un apoyo increíble, lo valoramos. Pero a veces tomamos decisiones e informamos a Estados Unidos", aseguró el embajador israelí en la ONU, Danny Danon, a una emisora de radio de su país.

"No fue un ataque a Catar, fue un ataque a Hamás. No estamos en contra de Catar, ni en contra de ningún país árabe, actualmente nos enfrentamos a una organización terrorista", explicó.

El movimiento islamista palestino Hamás afirmó que seis personas murieron por el ataque, entre ellos el hijo de uno de sus principales negociadores, Jalil al Hayya, pero que sus altos dirigentes sobrevivieron.

De su parte, Catar reportó la muerte de uno de sus agentes de seguridad.

Danon afirmó que estaban "todavía a la espera de los resultados de la operación". "Es demasiado temprano para hablar del resultado, pero la decisión fue la correcta", agregó.

avm-acc/ser/dbh/avl