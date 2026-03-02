Embajador nuclear de Irán afirma que los bombardeos de EE. UU. e Israel apuntaron a Natanz

VIENA (AP) — El embajador de Irán ante el Organismo Internacional de Energía Atómica alegó el lunes que algunos ataques aéreos de Estados Unidos e Israel tuvieron como objetivo la instalación de enriquecimiento de Natanz en su país

Eso contradice una evaluación del director del organismo de control nuclear de la ONU, Rafael Grossi, quien afirmó que “hasta ahora” la agencia no tiene “indicios” de que instalaciones nucleares hayan sido alcanzadas en Irán

“Una vez más atacaron ayer las instalaciones nucleares pacíficas de Irán, bajo salvaguardias", declaró Reza Najafi a los periodistas en la sede del OIEA en Viena, donde se celebra una sesión especial de la Junta de Gobernadores a petición de Rusia. "Su justificación de que Irán quiere desarrollar armas nucleares es simplemente una gran mentira”

Cuando un reportero le preguntó a qué instalación nuclear se refería, Najafi respondió: “Natanz”

El sitio de Natanz, unos 220 kilómetros (135 millas) al sur de la capital, es una combinación de laboratorios en superficie y subterráneos donde se realizaba la mayor parte del enriquecimiento de uranio de Irán

Antes de la guerra, el OIEA dijo que Irán utilizaba allí centrifugadoras avanzadas para enriquecer uranio hasta el 60%, un paso técnico corto respecto de los niveles de grado armamentístico del 90%. Se presume que parte del material estaba en el lugar cuando todo el complejo fue atacado el pasado junio

El principal edificio de enriquecimiento en superficie de Natanz era conocido como la Planta Piloto de Enriquecimiento de Combustible. Israel atacó el edificio el 13 de junio, dejándolo “funcionalmente destruido”, y dañó gravemente salas subterráneas que albergaban salas de centrifugadoras, dijo en ese momento Grossi. Un ataque posterior de Estados Unidos el 22 de junio alcanzó las instalaciones subterráneas de Natanz con bombas antibúnker, probablemente diezmando lo que quedaba

Al dirigirse a la sesión especial de la Junta de Gobernadores, el jefe del OIEA, Rafael Mariano Grossi, afirmó que “hasta ahora” el Organismo Internacional de Energía Atómica no tiene “indicios de que alguna de las instalaciones nucleares, incluida la central nuclear de Bushehr, el Reactor de Investigación de Teherán u otras instalaciones del ciclo del combustible nuclear” en Irán haya resultado dañada o haya sido alcanzada

Añadió que el OIEA sigue intentando contactar a las autoridades iraníes de regulación nuclear a través del propio Centro de Incidentes y Emergencias del OIEA, “sin respuesta hasta el momento”, dadas las limitaciones en las comunicaciones causadas por el conflicto

Grossi instó a la contención militar y advirtió que Irán y muchos otros países de la región que han sido objeto de ataques militares tienen “centrales nucleares operativas y reactores de investigación nuclear, así como sitios asociados de almacenamiento de combustible, lo que incrementa la amenaza para la seguridad nuclear”

Agregó que hasta ahora “no se ha detectado una elevación de los niveles de radiación por encima de los niveles habituales de fondo en los países que limitan con Irán”

Najafi arremete contra Trump

Najafi añadió que Estados Unidos utiliza “engaño y desinformación para invadir otros países”. Sostuvo que la guerra fue iniciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “quien intenta presentarse como un hombre de paz y pidiendo el Premio Nobel de la Paz. Incluso cuando hablan de paz, es una mentira. Y si llaman a la diplomacia, se trata de engaño”, afirmó

Najafi dijo que los ataques contra su país son “ilegales, criminales y brutales” e instó a los estados de la Junta de Gobernadores del OIEA, integrada por 35 miembros, a “condenar categóricamente” los ataques

