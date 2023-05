Embajadora de EEUU dice que Brasil no debe "recompensar" a Rusia en acuerdo de paz

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, dijo este jueves que Brasil no debe "recompensar" a Rusia en cualquier negociación de paz con Ucrania, al cierre de su visita al país sudamericano.

"No le estamos diciendo a Brasil que no se comprometa con la paz. Decimos que ese compromiso debe tener en cuenta a Ucrania y no puede ser una negociación basada en recompensar a Rusia por tomar el territorio ucraniano", dijo a periodistas.

Según la diplomática, que inició el martes una visita de tres días a Brasil, los representantes del gobierno brasileño afirmaron su intención de abordar la negociación "desde ambos lados".

Brasil ha buscado mantener un equilibrio en relación al conflicto, condenando la invasión, pero sin enviar armas a Ucrania ni sumarse a las sanciones contra Rusia.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien asumió en enero pasado, condenó luego "la violación territorial de Rusia contra Ucrania", pero indicó que ya "no sirve de nada decir quién tiene razón", sino parar la guerra.

El mandatario izquierdista brasileño se propuso contribuir y enviar a Ucrania al asesor especial en relaciones internacionales, Celso Amorim, con quien Thomas-Greenfield se reunió el jueves temprano en el palacio presidencial.

Consultado en la reunión sobre qué discutiría en Ucrania, Amorim respondió simplemente: "Paz".

Thomas-Greenfield indicó que ellá "alentó" el viaje de Amorim, quien confirmó que viajaría a Ucrania, sin precisar fechas.

Amorim, exministro de Relaciones Exteriores de Lula, entre 2003 y 2011, también visitó Moscú en marzo, donde se reunió con el presidente ruso, Vladimir Putin.

