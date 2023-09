HERZOGENAURACH, Alemania--(BUSINESS WIRE)--sep. 29, 2023--

La empresa deportiva PUMA y varios de sus embajadores de renombre mundial compartieron algunos momentos más memorables en la historia del deporte de los últimos 75 años con motivo del aniversario de la empresa como la marca deportiva más rápida del mundo.

«Creo que, a lo largo de estos 75 años, lo que no ha cambiado en PUMA es el propósito», comentó el director ejecutivo de PUMA, Arne Freundt. «Estamos aquí para escribir la historia futura del deporte y la cultura».

A Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, se le unieron otras leyendas de PUMA en la sede de la empresa en Herzogenaurach, Alemania, para hablar de los momentos más destacados de sus carreras y de cómo colaboraron con la marca para escribir la historia del deporte: Boris Becker, el seis veces ganador del Grand Slam, el Futbolista Mundial de la FIFA 1991 Lothar Matthäus, el miembro del Salón de la Fama de la NBA Ralph Sampson, así como los campeones del mundo de atletismo Linford Christie, Heike Drechsler, Armand «Mondo» Duplantis, Colin Jackson, Merlene Ottey y Yaroslava Mahuchikh.

«El éxito era fruto de lo que uno hacía en segundo plano, el entrenamiento, la dedicación y el sacrificio. Por eso, ahí es donde pongo todo el trabajo», afirma Usain Bolt. «Pero cuando competía, disfrutaba. Salía a competir, no lo hacía simplemente para correr. Y creo que en cierto modo cambié las reglas del juego mostrando a la gente que uno puede relajarse y disfrutar de lo que hace».

Boris Becker, que ganó su primer título de Wimbledon a los 17 años, reflexionó sobre lo que supuso tener tanto éxito siendo tan joven.

«Lo maravilloso de la juventud es que uno es demasiado joven para saber que no se espera que gane. Pero te das cuenta de que la gente te mira de otra manera. Por la mañana, vas al vestuario y los chicos te miran como si fueras un marciano, por tu juventud. Así que cambió mi vida de una manera realmente espectacular», explicó Becker.

Merlene Ottey también empezó su carrera muy joven, pero compitió a escala internacional hasta bien entrada la cincuentena. Dijo al público que lo que la mantenía motivada era su amor por el deporte.

«Me encantaba lo que hacía. Cuando se tiene esa pasión, se está mentalmente preparado para cualquier desafío. Estás preparada. Y no soy de las que se conforman con una derrota. Siempre volvería a luchar para la próxima vez», señaló.

Rudolf Dassler, fundador de PUMA, tuvo la visión de crear productos que dotaran a sus atletas de la agilidad y el rendimiento de un gran felino. Desde los clavos que ayudaron a los especialistas del atletismo de PUMA a ganar títulos y batir récords, hasta las raquetas de tenis que Boris Becker, de 17 años, utilizó para ganar Wimbledon, o los botines de fútbol con los que jugaron futbolistas legendarios como Lothar Matthäus: PUMA ha mantenido esta visión durante 75 años.

«Las zapatillas convencionales no eran buenas para el salto de longitud porque eran muy inestables. Trabajé con PUMA, les di mi opinión y diseñaron unas zapatillas realmente buenas. Esto me ayudó mucho», recuerda Heike Drechsler, que ganó el oro olímpico en salto de longitud en 1992 y 2000.

Durante su historia, PUMA ha establecido una auténtica cultura de primicias para ayudar a los atletas a rendir al más alto nivel con diseños innovadores como el primer botín de fútbol con tapones atornillados en 1952, la legendaria «brush spike» de 1968, la zapatilla avanzada RS-Computer en 1986, la primera zapatilla deportiva sin cordones DISC en 1991 o, más recientemente, la tecnología vanguardista de espuma NITRO de PUMA para zapatillas de competición.

Otras citas en el evento

Sobre una mentalidad ganadora:

Ralph Sampson: «Las expectativas eran altas, pero las mías eran mayores. Yo quería ser bueno. Y llegué a mi primer Partido de las Estrellas en mi temporada de debutante y el resto llegó tres o cuatro años después. Luego me convertí en el Jugador Más Valioso del Partido de las Estrellas, llegué a la final y todo lo demás. Incluso hoy, tengo expectativas muy altas. Así que no importa lo que sea, seguimos a ese nivel».

Yaroslava Mahuchikh: «Cada centímetro es importante y es no es nada fácil mejorar. Pero, por supuesto, tengo el objetivo de establecer un nuevo récord mundial y, por supuesto, el de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos».

Armand «Mondo» Duplantis: «No recuerdo la vida antes del salto con pértiga. Simplemente, porque creo que no había ninguna. Mi padre era saltador de pértiga profesional y construyó una pista de salto con pértiga en el patio de nuestra casa en Luisiana. No me obligaron a hacerlo, pero estaba ahí. Es como si no tuvieras que hacerlo, pero casi que deberías hacerlo. Al menos hay que intentarlo. Se me dio bastante bien desde muy joven. Ahora todo parece encajar a la perfección, por lo que seguiré por este camino, seguiré haciendo lo que hago. Sé que tengo un listón mucho más alto, así que seguiré haciéndolo».

Linford Christie: «Estoy orgulloso de todo lo que he ganado. Cuanto más dura es la carrera, más se disfruta, porque dicen que cuanto más cruenta es la batalla, más dulce es la victoria. A veces uno tiene que perder para apreciar lo que es ganar y lo mucho que te gusta la sensación de ganar. Porque perder no es una buena sensación, pero hace falta porque te mantiene en marcha».

Sobre su relación con PUMA

Colin Jackson: «En todos estos años he visto una actitud muy juvenil y positiva. Creo que eso se mantiene desde nuestros días y es muy agradable comprobarlo. Y supongo que por eso hablamos de un ambiente familiar, por eso la familia te da esa sensación de calidez. Estás ahí. Es camaradería. No hay nadie que sea más que los demás. Estamos todos juntos en esto. Y creo que eso es lo más mágico de la marca PUMA».

Lothar Matthäus: «Siempre fue especial para mí, porque crecí con PUMA. Mi padre trabajaba para PUMA. Él abría la fábrica por la mañana y era el último en irse. Yo vivía al lado de la fábrica, en el edificio vecino, la oficina de PUMA y mi habitación estaban a 20 metros de distancia. Siempre tuve el mejor calzado, los botines PUMA KING eran fantásticos. Cuando los calzaba, eran muy suaves y me sentía cómodo. Además, lo más importante es que metía muchos goles. Por eso era el mejor botín».

Puma

PUMA, una de las marcas deportivas más importantes del mundo, diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. PUMA, durante 75 años, ha impulsado de forma incansable el deporte y la cultura con la creación de productos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como el fútbol, las carreras y el entrenamiento, el básquetbol, el golf y el automovilismo. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las tendencias deportivas a la cultura de la calle y a la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, tiene una plantilla de unos 20 000 empleados en todo el mundo y su sede está en Herzogenaurach (Alemania).

