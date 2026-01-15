Embiid parece estar de vuelta a su mejor forma, pero los 76ers van con cautela

FILADELFIA (AP) — El balón quedó suelto y se dirigía fuera de los límites. Los 76ers estaban abajo en el marcador —que perdieron, por mucho— contra Cleveland cuando Joel Embiid supo que tenía que hacer una jugada. Empujó el balón detrás de él hacia la cancha para mantener la jugada viva. Embiid no pensó en ese momento en la lista de lesiones que lo han agobiado de pies a cabeza y, en cambio, se lanzó como una estrella de rock al público, lanzando su cuerpo sobre cuatro filas de asientos junto a la cancha.

Los fanáticos de los Sixers que tuvieron un encuentro cercano con Embiid en 3D le dieron palmaditas en la espalda al gran hombre y luego, en su mayoría, contuvieron la respiración.

Cada caída, cada golpe, cada pinchazo en el ojo que Embiid absorbe es solo un golpe más que tiene la posibilidad de dejarlo fuera por unos pocos partidos, unas semanas, incluso una temporada. Pero ahora simplemente se levantó y regresó a la cancha.

A jugar. Embiid estaba bien.

“Eso puede ser estúpido”, dijo Embiid. “Sentí que en ese momento, tal vez lo necesitábamos. No me lancé porque quería mostrarme. Sentí que tenía una oportunidad de salvar el balón”.

Las señales de precaución están desapareciendo para Embiid.

Sí, ha demostrado ser más susceptible a las lesiones que la mayoría de los jugadores y esa amenaza siempre estará presente, pero por primera vez desde la temporada 2022-23 cuando ganó el MVP, Embiid está jugando consistentemente sin estar atado a restricciones de minutos. Ah, y está volviendo a dominar en el interior en la ofensiva —más de 20 puntos en sus últimos 12 juegos— incluso cuando los problemas de rodilla y pies han obstaculizado su agilidad en la defensa.

“Aún siento que no estoy cerca de donde quiero estar”, dijo Embiid. “Me siento bastante cerca. Tengo que seguir trabajando para llegar allí”.

Embiid solo ha disputado 58 partidos y eso ha condenado las aspiraciones al título de los 76ers. La temporada pasada fue un desastre total, ya que el tan publicitado trío All-Star de Embiid, Paul George y Tyrese Maxey fue afectado por lesiones y los 76ers cojearon hacia un récord de 24-58 bajo el entrenador Nick Nurse.

Con expectativas moderadas esta temporada —y con muchos críticos que consideraban a Embiid acabado— los 76ers han sido una de las sorpresas de la temporada. Embiid ha jugado en 10 de los últimos 12 juegos (y ha promediado 26,9 unidades) y George ha sido un habitual en la alineación —ha anotado al menos 15 tantos en ocho de sus últimos diez juegos— después de perderse los primeros 12 juegos recuperándose de una cirugía de rodilla en la temporada baja.

George, de 35 años, firmó un contrato de US$ 212 millones por cuatro años en la agencia libre antes de la temporada 2024. Pero su primer año en Filadelfia estuvo marcado por lesiones de rodilla y aductor que resultaron en que el alero tuviera uno de los peores años de su carrera en la NBA.

“Me siento mucho mejor físicamente”, dijo George. “Pero mentalmente siempre va a ser un obstáculo. Depende de mí seguir derribando esos obstáculos”.

Los Sixers (22-17) se ubicaron sólidos en el quinto lugar en una Conferencia Este antes de la revancha el viernes contra los Cavaliers.

“Realmente han encontrado su ritmo”, dijo el entrenador de los Cavaliers, Kenny Atkinson. “Embiid está volviendo a ser el viejo Joel. Eso les ayuda mucho”.

Contra los Cavs, Embiid encestó un triple que le ayudó a alcanzar los 13.000 puntos en su carrera, siendo el séptimo jugador en la historia del equipo en alcanzar esa marca.

A Nurse le alienta que Embiid, de 31 años, está cerca de volver a ser el jugador que ganó un par de títulos de anotación de la NBA y fue siete veces All-Star.

“Cuando empieza a conducir el balón, cuando empieza a rodar hacia el aro, es cuando está en su mejor momento”, dijo Nurse. “Está haciendo eso más. Eso nos abre mucho, a los otros chicos”.

“Lo más importante para mí es que está yendo al aro, hay algunos posteos disponibles. Hay algo de bloqueo de tiros que está comenzando a resurgir”, agregó Nurse.

Los titulares de los Sixers y los jugadores clave de la rotación finalmente están, en su mayoría, saludables. Al menos se sienten lo suficientemente bien como para tal vez hacer una carrera en el Este.

“Solo tenemos que seguir adelante”, dijo Embiid. “Se trata de ser inteligente. Hacerlo de la manera correcta”.

