Emblematic levanta US$2 millones para automatizar con IA los flujos contables de medianas empresas

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) - La 'startup' Emblematic, especializada en el uso de IA para optimizar procesos de finanzas y contabilidad, ha cerrado este jueves una ronda de financiación pre-semilla de US$2 millones (1,7 millones de euros al cambio) liderada por Passion Capital --fondo inversor en 'fintechs' como Monzo, GoCardless y Tide-- y con la participación de Caesar VC, Plug and Play y Kfund.

La compañía ha explicado en un comunicado que los fondos captados se destinarán a ampliar el conjunto de agentes de IA y acelerar el desarrollo de capacidades de la plataforma, que ya cuenta con 'early adopters' internacionales en los sectores tecnológico y de servicios financieros.

Asimismo, han pormenorizado que la entidad se dedica al desarrollo de agentes de IA capaces de aprender la lógica contable de cada empresa, lo que "permite a los equipos financieros escalar sin necesidad de aumentar plantilla ni recurrir a la subcontratación".

"En mi anterior compañía, nuestro equipo financiero estaba sepultado en tareas repetitivas, a pesar de haber invertido mucho en ERPs y herramientas de automatización", ha señalado el consejero delegado y cofundador de Emblematic, Edgar Álvarez.

"El problema no es la falta de software, sino que ninguna herramienta entiende realmente cómo funciona cada empresa. Los agentes de Emblematic aprenden la lógica de tu negocio y la aplican a escala, liberando a los contables para que se concentren en los casos que de verdad requieren criterio humano", ha añadido.

En esa línea, han proseguido que la plataforma, diseñada para garantizar transparencia y trazabilidad, ofrece explicaciones en lenguaje natural y niveles de confianza para cada acción, con una interfaz auditable que mantiene el control en manos de los profesionales.

"Emblematic aporta una visión clara de producto: automatizar las operaciones financieras con soluciones basadas en agentes adaptativos, capaces de comprender cómo funciona cada compañía", ha subrayado el socio de Passion Capital, Will Orde, sobre su apuesta de inversión.

"Los agentes de Emblematic permiten escalar sin fricciones y dedicar recursos a cuestiones estratégicas, no a operaciones diarias", ha argumentado.