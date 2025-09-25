Embraer intensificará pruebas de compatibilidad de combustible de aviación sostenible

SAO PAULO, 25 sep (Reuters) - Embraer anunció el jueves que acelerará los estudios para que sus aviones puedan volar con combustible de aviación sostenible (SAF) íntegramente de origen renovable, sin mezclas con combustibles fósiles.

La compañía dijo en un comunicado que había comprado un lote 100% SAF a la empresa de combustible Vibra, que se utilizará para intensificar las pruebas "sobre la reacción de los diferentes materiales presentes en los aviones durante el contacto prolongado con el biocombustible".

"Con esta acción, estamos más cerca de nuestro objetivo de que nuestros aviones puedan operar con el 100% de combustible SAF en 2030", afirmó el director global de ESG de Embraer, André Tachard, en el comunicado.

Actualmente, las aeronaves del fabricante brasileño son compatibles con una mezcla de hasta el 50% de SAF.

Según la empresa brasileña, el SAF tiene el potencial de reducir las emisiones de carbono en la industria aeroespacial hasta en un 80% en comparación con el combustible tradicional.

En la actualidad, el SAF cuesta entre tres y cinco veces más que el combustible de aviación y algunos ejecutivos de compañías petroleras sostienen que la demanda de las aerolíneas está limitada por los precios actuales.

La aviación es responsable del 2,5% de las emisiones mundiales de gases que calientan el planeta, como el dióxido de carbono.

Esta cifra aumentará ante las previsiones de que el tráfico aéreo se duplicará con creces en 2050 con respecto a los niveles de 2019 y el uso de combustible aumentará un 59%, según el grupo de defensa del medio ambiente Transport & Environment (T&E). (Por Alberto Alerigi Jr. Editado en español por Javier Leira)