Embraer logra ingresos récord en 2025 pese a aranceles de Trump

El fabricante brasileño de aviones Embraer cerró 2025 con sus mayores ingresos anuales de la historia, impulsado por un fuerte desempeño en defensa y aviación ejecutiva, aunque el resultado neto cayó a causa de los aranceles estadounidenses

La compañía, tercera mayor fabricante de aviones civiles del mundo por detrás de Airbus y Boeing, registró ingresos de US$7600 millones el año pasado, superando sus proyecciones más optimistas, según un comunicado divulgado el viernes

Los segmentos de defensa y seguridad y aviación ejecutiva fueron los motores del crecimiento, con alzas anuales de 36% y 24%, respectivamente

Embraer entregó 244 aeronaves durante el año, un 18% más que en 2024, 91 de ellas en el cuarto trimestre

"2025 marcó claramente la consolidación de nuestra estrategia en todos los negocios", afirmó el presidente de Embraer, Francisco Gomes Neto, en una conferencia de prensa virtual tras los resultados

Sin embargo, el beneficio neto cayó un 45% frente al año anterior, a 253 millones de dólares, afectado por los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por partidas extraordinarias

En total, la empresa desembolsó 80 millones de dólares en tasas aduaneras, según se informó en la conferencia de prensa

Embraer alcanzó en enero un acuerdo con el grupo indio Adani para establecer una cadena de montaje de aeronaves en India, en el marco de la apuesta de Nueva Delhi por convertirse en un referente mundial del sector

De cara a 2026, la empresa proyecta ingresos de entre 8200 y 8500 millones de dólares y un incremento en las entregas tanto de jets comerciales como ejecutivos, según el comunicado