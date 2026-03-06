Embraer prevé aumento en entregas de aviones y en ingresos en 2026
Por Gabriel Araujo
SAO PAULO, 6 mar (Reuters) - El fabricante brasileño de aviones Embraer espera aumentar sus entregas de aviones hasta un 9,4% en 2026 con respecto al año anterior, alcanzando un total de 255 aviones comerciales y ejecutivos, informó la empresa el viernes.
Las previsiones de la compañía para este año sitúan las entregas de aviones comerciales entre 80 y 85 unidades, frente a las 78 de 2025, mientras que las entregas de aviones ejecutivos se estiman entre 160 y 170, por encima de las 155 del año pasado.
El tercer fabricante de aviones más grande del mundo, después de Airbus y Boeing, ha estado aumentando sus entregas anuales desde 2021, en medio de una fuerte demanda mundial de sus aviones regionales y ejecutivos.
El aumento de las entregas también debería impulsar un aumento de los ingresos, que se prevé que alcancen entre 8.200 y 8.500 millones de dólares este año, tras alcanzar un récord de 7.600 millones de dólares en 2025, por encima del límite superior de su previsión de entre 7.000 y 7.500 millones de dólares.
Embraer, que se enfrentó a un arancel del 10% sobre las exportaciones a Estados Unidos durante gran parte de 2025, ahora está en condiciones de beneficiarse de la imposición por parte de la administración Trump de un régimen comercial revisado que restableció una política de aranceles cero para el sector.
En el cuarto trimestre, la empresa brasileña registró una caída del 8,9% en sus beneficios básicos, a 298,4 millones de dólares, con unos ingresos netos que aumentaron un 15%, a 2.650 millones de dólares. Los analistas encuestados por LSEG esperaban que las cifras alcanzaran los 284,8 millones y los 2.520 millones de dólares, respectivamente. (Reporte de Gabriel Araujo; edición de Toby Chopra y Jane Merriman; Editado en Español por Ricardo Figueroa)