Embraer prevé aumento en entregas de aviones y en ingresos en 2026

Por Gabriel Araujo

SAO PAULO, 6 mar (Reuters) - El fabricante brasileño de aviones Embraer espera aumentar ‌sus entregas de aviones ‌hasta ⁠un 9,4% en 2026 con respecto al año anterior, alcanzando un total de 255 aviones comerciales y ​ejecutivos, informó la ⁠empresa ⁠el viernes.

Las previsiones de la compañía para este año sitúan ​las entregas de aviones comerciales entre 80 y 85 unidades, ‌frente a las 78 de 2025, mientras ​que las entregas de ​aviones ejecutivos se estiman entre 160 y 170, por encima de las 155 del año pasado.

El tercer fabricante de aviones más grande del mundo, después de Airbus y Boeing, ha estado aumentando sus entregas anuales desde ​2021, en medio de una fuerte demanda mundial de sus aviones regionales y ejecutivos.

El ⁠aumento de las entregas también debería impulsar un aumento de los ingresos, que ‌se prevé que alcancen entre 8.200 y 8.500 millones de dólares este año, tras alcanzar un récord de 7.600 millones de dólares en 2025, por encima del límite superior de su previsión de entre 7.000 y 7.500 millones de dólares.

Embraer, que se enfrentó a un ‌arancel del 10% sobre las exportaciones a Estados Unidos durante gran parte ⁠de 2025, ahora está en condiciones de beneficiarse de la ‌imposición por parte de la administración Trump de un ⁠régimen comercial revisado que restableció una política ⁠de aranceles cero para el sector.

En el cuarto trimestre, la empresa brasileña registró una caída del 8,9% en sus beneficios básicos, a 298,4 millones de dólares, con unos ingresos netos que aumentaron ‌un 15%, a 2.650 millones de ​dólares. Los analistas encuestados por LSEG esperaban que las cifras alcanzaran los 284,8 millones y los 2.520 millones de dólares, respectivamente. (Reporte de Gabriel Araujo; edición de Toby ‌Chopra y Jane Merriman; Editado en Español por Ricardo Figueroa)