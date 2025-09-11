Embraer prevé entregar 100 aviones comerciales al año en 2028, según su CEO

Por Gabriel Araujo

11 sep (Reuters) - Embraer espera alcanzar las 100 entregas anuales de aviones comerciales en 2028, según ha declarado su CEO a Reuters, añadiendo que los problemas en la cadena de suministro probablemente impedirán que el fabricante de aviones brasileño llegue antes a esa cifra.

El tercer mayor fabricante de aviones del mundo ha aumentado sus entregas anuales desde 2021 como parte de su recuperación de la crisis del sector provocada por la pandemia. La previsión es que este año se entreguen entre 77 y 85 aviones comerciales, frente a los 73 de 2024.

El presidente ejecutivo Francisco Gomes Neto ya había advertido de que los problemas en la cadena de suministro limitarían los planes de producción de Embraer, que alcanzó las 100 entregas anuales de aviones comerciales por última vez en 2017.

"2026 seguirá siendo un año más difícil para la producción de aviones comerciales", dijo en una entrevista el miércoles. "A partir de 2027, reanudaremos nuestro fuerte plan de crecimiento, y espero que en 2028 alcancemos los 100 aviones comerciales al año".

El año pasado, Embraer sufrió retrasos en el suministro de motores para su nueva generación de aviones E2. Aunque la situación ha mejorado, ahora se enfrenta a problemas con las piezas del fuselaje procedentes de Europa y los motores de GE Aerospace para su primera generación de jets E1, dijo Gomes Neto.

"Las perspectivas (de entrega) que hemos ofrecido al mercado nos han permitido cumplir lo que prometemos, a pesar de todos los problemas en la cadena de suministro", señaló.

"Embraer seguirá creciendo. Tenemos pedidos que entregar, hay una cartera de pedidos pendientes, y nuestras franjas horarias de producción están prácticamente cerradas para 2026 y 2027, y parcialmente para 2028. El reto ahora es entregar los aviones".

Sus declaraciones se produjeron después de que Embraer anunciara el miércoles un pedido en firme de 50 aviones E195-E2 de la aerolínea de bajo coste Avelo Airlines, el primer acuerdo en Estados Unidos para aviones E2, ampliando su cartera de pedidos y subrayando la solidez de la demanda. (Reportaje de Gabriel Araujo en Ciudad de México. Edición de Brad Haynes y Rod Nickel)