Embraer y Mahindra amplían su colaboración para desarrollar el C-390 Millennium en India

SAO PAULO, 17 oct (Reuters) - La división de defensa y seguridad del fabricante brasileño de aviones Embraer dijo el viernes que había firmado un acuerdo de cooperación estratégica con el Grupo Mahindra de la India, que incluye iniciativas conjuntas para el desarrollo y la producción del avión C-390 Millennium en la India.

El acuerdo apoya la promoción del avión C-390 Millennium para el programa de Aviones de Transporte Medio de la Fuerza Aérea India y se basa en un memorando de entendimiento de 2024.

Su alcance se ha ampliado ahora para incluir esfuerzos conjuntos de marketing, industrialización y el desarrollo de la India como centro regional para el avión, dijo Embraer en un comunicado.

Embraer añadió que trabajará con el Grupo Mahindra para identificar oportunidades de fabricación, instalaciones de ensamblaje, cadena de suministro y actividades de mantenimiento, reparación y operación en la India.

"La ambición a largo plazo es posicionar a la India como un centro de fabricación y apoyo para el avión C-390 Millennium, sirviendo tanto a las necesidades nacionales como regionales", dijo.

El anuncio coincidió con la inauguración de la oficina nacional de Embraer en Nueva Delhi, que reunió a ejecutivos de ambas empresas y a funcionarios de los Gobiernos brasileño e indio.

El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, que asistió a la inauguración, dijo que la nueva oficina sienta las bases para futuros proyectos brasileños en la India, según un comunicado del Gobierno. (Reportaje de Isabel Teles, Editado en Español por Javier López de Lérida)