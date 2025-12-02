Embraer y polaca PGZ firman acuerdos de cooperación en defensa y aviación

VARSOVIA, 2 dic (Reuters) - La brasileña Embraer ha firmado acuerdos de cooperación en los sectores de aviación y defensa con cinco empresas propiedad del Polish Armaments Group (PGZ), informó el holding europeo.

Polonia ha estado invirtiendo fuertemente en defensa debido a lo que califica como una mayor amenaza de Rusia, y planea gastar el 4,8% del Producto Interno Bruto (PIB) en ello en 2026.

"Embraer y PGZ evaluarán las oportunidades de cooperación industrial en el sector aeroespacial", dijo PGZ, sin revelar los detalles financieros del acuerdo.

Entre ellas se incluirán servicios de apoyo operativo, mantenimiento, reparación y revisión, fabricación de componentes y soluciones para la cadena de suministro, añadió.

También contemplarán el diseño, desarrollo, producción, industrialización, ingeniería y pruebas de productos aeroespaciales, dijo PGZ en un comunicado. Los acuerdos abarcan, entre otras cosas, la fabricación de piezas, transferencia de tecnología, certificación y garantía de calidad, tecnologías emergentes, así como la posible cooperación en la producción de componentes y servicios aeronáuticos. (Reporte de Anna Koper. Editado en español por Javier Leira)