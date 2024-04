Emc de las farc sufre división y profundiza crisis en diálogo de paz con gobierno de colombia

Por Luis Jaime Acosta

LLANOS DEL YARÍ, Colombia, 16 abr (Reuters) - La mayoría de las estructuras armadas del Estado Mayor Central abandonaron la negociación de paz con el Gobierno de Colombia por divisiones internas, dijeron un líder rebelde y un funcionario, lo que podría intensificar la violencia del conflicto interno y afectar más a la población civil.

El Estado Mayor Central (EMC) es un grupo armado ilegal, conformado por más de 3.500 personas que surgió de una facción de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que rechazó el acuerdo de paz del 2016, pese a que permitió la reintegración a la sociedad de unos 13.000 combatientes después de abandonar las armas.

La dificultad del proceso se suma a la que enfrenta la negociación del Gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, como parte de sus esfuerzos para poner fin a un conflicto interno de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos.

"Es una división en el sentido de que no estamos todos representados en la misma mesa", dijo a Reuters Alexander Díaz Mendoza, más conocido por su nombre de guerra como Calarcá Córdoba, segundo al mando del EMC.

"Es mentiroso decir que no hay crisis. Internamente tuvimos unas contradicciones que nos llevaron a que nosotros, los que estábamos en diálogo representando a los guerrilleros en su momento en la mesa, continuáramos y otros camaradas por muchos motivos (...) están esperando", afirmó en una reciente entrevista en esta apartada región del sur de Colombia.

De los seis bloques de guerra del EMC solo dos tienen representación en la mesa, así como un frente que opera en las selvas del sur del país.

Los demás, por fuera de la mesa, están definiendo sus posiciones y eventualmente podrían nombrar representantes para unirse de nuevo o solicitarle al Gobierno un diálogo separado, explicó Calarcá Córdoba.

"Es una crisis, es grave que estén por fuera de la mesa los otros bloques", dijo a Reuters el jefe de la delegación del Gobierno para el diálogo con el EMC, Camilo González.

La negociación con ese grupo comenzó en octubre y pese a los avances iniciales, el Gobierno suspendió en marzo un cese bilateral al fuego en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, después de que integrantes de esa organización asesinaron a una líder indígena, según las autoridades.

Gobierno insistirá en diálogo

En esas regiones el conflicto aumentó en las últimas semanas con combates y ataques del grupo armado a la policía y al ejército, afectando también a la población civil.

Sin embargo, el cese bilateral al fuego del Gobierno con el EMC está vigente hasta mediados de julio en el resto del país, pese al llamado de algunos gobernadores para que se suspenda y se combata al grupo para poner fin a su expansión y a las extorsiones.

La investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), Juana Cabezas, aseguró que la división del grupo armado en la mesa de diálogo podría provocar una fuerte escalada de violencia en varias regiones del país con graves consecuencias humanitarias para la población civil.

"Si esta crisis no se supera y si estas estructuras que se separaron de la mesa no continúan en las conversaciones con el Gobierno se puede venir una escalada muy fuerte", advirtió Cabezas, quien sostuvo que la presencia del Estado no debe ser solo militar en las regiones en donde eventualmente la confrontación se intensifique.

Calarcá aseguró que las divisiones al interior del EMC surgieron antes de la suspensión del cese bilateral al fuego en los tres departamentos.

"Lo que sucedió internamente en las FARC nunca fue porque se rompió el cese en otro lado, nunca fue porque unos quieran seguir en el proceso y otros no. Son unos problemas internos, dificultades internas y eso nos llevó a hacerlo", afirmó sin revelar detalles.

El máximo líder del EMC, Iván Mordisco, sin referirse a la división en la mesa de diálogo, dijo el domingo en un video que la voluntad de paz del grupo es "inclaudicable".

Por su parte, González dijo que el Gobierno buscará negociar con las estructuras que están en la mesa y con las que se apartaron, así sea en medio de la confrontación.

"El Gobierno no puede decir que no dialoga con unos si no es con todos a la vez", afirmó el jefe del equipo de negociación del Gobierno. "Toca ir hablando con los que se pueda, lo central es aliviar la situación para la población y buscar caminos para la terminación del conflicto, así no sea en forma simultánea". (Reporte de Luis Jaime Acosta, editado por Nelson Bocanegra)