FREETOWN, Sierra Leona (AP) — El presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, declaró toque de queda a nivel nacional el domingo luego de que hombres armados atacaron el principal cuartel de las fuerzas militares en el país e invadieron cárceles.

Esto aumentó los temores de una ruptura del orden en medio de un repunte de golpes de Estado en la región.

Los centros de detención, incluidas las prisiones de Pademba Road, que albergan a más de 2.000 reclusos, fueron atacados justo cuando las fuerzas de seguridad luchaban por restablecer la calma durante los tiroteos sostenidos en el cuartel de Wilberforce, según el ministro de Información, Chernor Bah.

“Las cárceles fueron invadidas y algunos prisioneros fueron secuestrados por los agresores, mientras que muchos otros fueron liberados”, dijo Bah. Las fuerzas de seguridad lograron “hacer retroceder” a los agresores a las afueras de la ciudad, donde continúan los combates, añadió.

Poco antes, el presidente Bio declaró un toque de queda en todo el país en respuesta a los ataques.

“Mientras el equipo combinado de nuestras Fuerzas de Seguridad continúa erradicando el remanente de los renegados huidos, se ha declarado el toque de queda en todo el país y se anima a los ciudadanos a permanecer en sus casas”, señaló.

El Ministerio de Información y Educación también afirmó en un comunicado que el gobierno y las fuerzas de seguridad tenían “bajo control” la situación, tratando de desestimar los temores a una posible escalada de violencia en el país, cuya población de 8 millones de habitantes se encuentra entre las más pobres del mundo.

Un periodista de The Associated Press en la capital afirmó que aún se oían disparos en la ciudad horas después de que el gobierno asegurara que la situación estaba bajo control, aunque no estaba claro quién estaba detrás del intercambio de disparos, ni si se había producido algún arresto.

No se han dado a conocer detalles sobre los pistoleros ni sobre el motivo del ataque, que se produce meses después de que Bio fuera reelegido para un segundo mandato en una disputada votación en la que el principal partido de la oposición acusó a la comisión electoral de amañar los resultados.

Videos publicados en internet mostraban a soldados patrullando las calles vacías de Freetown y captaban las fuertes ráfagas de disparos al amanecer. La AP no pudo verificar de inmediato la autenticidad de los videos.

El bloque económico regional CEDEAO —del que Sierra Leona es miembro— describió el incidente como un complot “para adquirir armas y perturbar la paz y el orden constitucional” en el país. En los últimos meses, el bloque ha intentado revertir el aumento de golpes de Estado en África Occidental y Central, que ha registrado ocho golpes militares desde 2020, los últimos en Níger y Gabón este año.

Chinedu Asadu informó en Abuya, Nigeria.