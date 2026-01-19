Emergencia geológica" en zona de la Patagonia argentina

El peligro no ha terminado con un desplazamiento de suelos, es que el terreno "sigue latiendo y presenta riesgo urbano", afirman los expertos.

Este fin de semana los vecinos de los barrios Sismográfica, Marquesado y Los Tilos, se vieron afectados por el sorpresivo derrumbe del cerro Hermitte que provocó, en algunos casos, que las casas se dividan en dos, producto de los movimientos o de la caída de tierra.

El domingo por la noche, ante el escenario presentado, la comisión de receso del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia dictaminó a través de una ordenanza la emergencia geológica y urbanística por 90 días "con el fin de implementar las acciones necesarias para mitigar los riesgos derivados de la inestabilidad del suelo en el área".

El Plan de Contingencia destaca que se debe evacuar de forma segura y ordenada a la población en riesgo, "garantizando alojamiento temporario, asistencia básica, cobertura sanitaria y seguridad durante un período de 30 días, minimizando riesgos sociales y sanitarios".

Vecinos relataron haber escuchado ruidos subterráneos, vibraciones y crujidos, al tiempo que comenzaron a aparecer grietas en calles, paredes y estructuras, lo que llevó a declarar inhabitables algunas viviendas. Pese a la magnitud del fenómeno, las autoridades confirmaron que no se registraron heridos, detalló el diario LA NACION.

El geólogo José Paredes, del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, explicó que "el fenómeno corresponde a un deslizamiento de gran magnitud, inédito en la zona".

"El proceso no está completamente estabilizado y no es posible predecir su evolución en el corto plazo. Lo más importante es evitar pérdidas humanas. Este es un problema geológico de gran escala que se va a instalar de manera crónica y va a requerir soluciones sociales y territoriales a largo plazo", concluyó el experto.

La emergencia geológica en esta ciudad se profundizó en las últimas horas con el pedido de evacuación preventiva del barrio Médanos, ubicado en una de las zonas más expuestas a la inestabilidad del cerro Hermitte. Se estima que son alrededor de 200 las viviendas afectadas por el movimiento de suelos, que ayer colapsó a los barrios Sismográfica y El Marquesado.

La medida fue dispuesta tras detectarse movimientos activos del suelo, fisuras visibles y un riesgo creciente de deslizamientos, lo que llevó a las autoridades a analizar la salida inmediata de los vecinos como acción prioritaria para resguardar la integridad física de la población. (ANSA).