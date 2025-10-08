Emergencias activa el IG-1 del Plan Meteobal por lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera

LA NACION

PALMA, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

El servicio de Emergencias de Baleares ha activado el índice de gravedad 1 (IG-1) del Plan Meteobal por lluvias en Ibiza y Formentera, así como el IG-0 por tormentas en las mismas islas. En un mensaje en la red social X, el 112 ha pedido precaución a los ciudadanos en las próximas horas y ha recomendado seguir los consejos tanto de Emergencias como de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La activación del IG-1 e IG-0 responde a los avisos naranja y amarillo que la Aemet ha activado para este jueves y viernes en las Pitiusas.

Concretamente, el aviso naranja se ha activado a partir de las 06:00 horas del jueves y hasta las 18:00 horas del mismo día en Ibiza y Formentera. A partir de esa hora y hasta el final del día, el aviso pasa a amarillo.

Las lluvias en las Pitiusas podrán llegar a acumular 40 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora y 100 l/m2 en cuatro horas. También hay probabilidad de que las precipitaciones vayan acompañadas de tormentas.

Igualmente, el viernes continúa el aviso amarillo (entre las 00:00 y las 06:00 horas), por lluvias y tormentas que podrán acumular 30 l/m2 en una hora.

Ante la previsión meterológica, Emergencias ha publicado una serie de recomendaciones que pasan por adoptar medidas para impedir la entrada de agua en casa, asegurando puertas y ventanas; no dejar fuera objetos o muebles que el agua pueda arrastrar y no bajar a zonas inundables como sótanos o garajes.

En caso de que se inunde un domicilio, recomiendan cerrar el interruptor general de la electricidad y, en caso de estar conduciendo, piden moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular por rutas principales.

El IG1 se activa cuando se prevé la inminencia de un fenómeno adverso con probabilidad elevada de riesgo para personas y bienes y se declara en aquella situación en la que se ha producido un fenómeno adverso en zonas localizadas, la atención de la cual puede quedar asegurada con los medios y recursos disponibles en las zonas afectadas pero con seguimiento supramunicipal. Este nivel de alerta contempla una prealerta de movilización de medios.

