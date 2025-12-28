Emergencias emite un aviso especial de alerta hidrológica por aumento del caudal en el río Segura

VALÈNCIA, 28 Dic. 2025 (Europa Press) - El Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido un aviso especial de alerta hidrológica por aumento del caudal en el río Segura. Esto supone que los municipios deben mantener la observancia de la evolución y adoptar las medidas pertinentes para evitar el acceso a las riberas. Asimismo, el organismo indica que desde la Confederación Hidrográfica y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias se mantiene seguimiento del caudal para informar de cualquier riesgo que se pueda producir. El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, presidirá a las 12.30 horas una reunión de coordinación ante el episodio de lluvias en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana. Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha solicitado "máxima precaución, especialmente en zonas inundables, así como seguir la información a través de canales oficiales". "Muy pendientes de la evolución de la situación en la Vega Baja y en el sur de la provincia de València", ha remarcado la delegada en un mensaje en sus redes sociales. Y es que Aemet ha señalado que se esperan acumulados de lluvia "muy importantes" y, localmente "se podrían superar 150 e, incluso, 180 l/m2 en menos de doce horas". Asimismo, advierte de que puede haber "impactos graves por inundaciones y crecidas de cauces". La agencia en la Comunitat Valenciana señala que se han producido precipitaciones con tormenta que han tenido intensidad torrencial en zonas de la Región de Murcia próximas a la provincia de Alicante, por lo que puede afectar a ramblas y barrancos de la Vega Baja. En los Desamparados (Orihuela) la intensidad ha sido fuerte, con un acumulado de 29,2 l/m2. Además, sobre las nueve de la mañana se ha formado una tormenta al norte de la Safor, cerca de Xeraco, que se va moviendo y expandiendo hacia el noroeste, afectando ahora a localidades de la Ribera como Alzira, Algemesí, l'Alcudia o Carlet.