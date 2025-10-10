Emergencias envía otra alerta de 'Es-Alert' por "riesgo de desbordamiento" en San Javier
Emergencias envía otra alerta de 'Es-Alert' por "riesgo de desbordamiento" en San Javier
LA NACION
Murcia, 11 Oct. 2025 (Europa Press) -
La Dirección General de Seguridad y Emergencias de la Región de Murcia ha enviado a los teléfonos móviles otro mensaje de 'Es-Alert para los vecinos de San Javier al existir "riesgo de desbordamiento del canal del trasvase y ramblas a su paso por el municipio" por la dana 'Alice'.
El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha pedido a los vecinos que se queden en sus casas al complicarse la situación con las lluvias torrenciales de las últimas horas, provocando el corte de calles y que el Mirador sea "intransitable" tras el desbordamiento del canal del trasvase.
"Las ramblas vienen cargadas de agua y en un par de horas veremos ese impacto en el municipio", ha explicado en un vídeo en 'Facebook'.
