Emergencias envía un mensaje Es-Alert a los móviles ante la alerta roja por lluvias

València, 28 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, ante los avisos de nivel rojo por lluvias comunicados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha enviado un mensaje Es-Alert a los móviles del litoral norte de Castellón y el litoral de Valencia.

Emergencias solicita máxima precaución ante estos avisos, cuyo inicio está previsto a partir de las 20 horas de este domingo en el litoral norte de Castellón y las 4 horas de este lunes en el litoral de Valencia.

Además, recuerda que el resto de la Comunitat Valenciana también se encuentra en nivel naranja y amarillo por lluvias, por lo que se recomienda también extremar todas las precauciones y estar pendientes de cualquier cambio en el nivel de los avisos.

Estos avisos se han emitido ante la activación del aviso rojo en el litoral norte de Castellón, donde según las previsiones de la Aemet se esperan acumulados de 180 milímetros (mm) en entre tres y cuatro horas, y en el litoral de Valencia, con acumulados de 180 mm en 12 horas.

Emergencias ha apuntado que desde este sábado están trasladando todos los avisos a todos los ayuntamientos y las agencias implicadas en el seguimiento de la preemergencia.