Emery: "Esta final es para el presidente"

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, se mostr贸 "muy contento" tras conseguir el billete para la final de la Liga Europa el pr贸ximo 26 de mayo y asegur贸 que dedica la clasificaci贸n al presidente Fernando Roig porque "lleva 23 a帽os con el proyecto" y cuatro semifinales perdidas, adem谩s de para todo el pueblo de Vila-Real porque "se lo merece".

"Esto es para el presidente porque lleva 23 a帽os con este proyecto, para Villarreal y el pueblo que se lo merece", dijo Emery tras el pase a la final de Gdansk (Polonia). "Sab铆a que se jugaba la final all铆 porque te llega, pero no quer铆a no escucharlo. Hemos hecho un buen torneo", a帽adi贸 el vasco.

"Jugamos buenas clasificatorias contra equipos dif铆ciles y sab铆amos que ten铆amos que ganar a un favorito para estar en la final; y ahora tendremos que eliminar a otro favorito si queremos ganar el t铆tulo. Creo que hemos hecho una eliminatoria muy seria, fuimos capaces de -por momentos- haber finalizado la ida con m谩s ventaja", record贸 en Movistar.

"Es verdad que nos encontramos con un gol de ellos que les anim贸 y eso nos hizo estar m谩s alerta para la vuelta. Hemos sido muy serios y controlamos bien. No hemos llegado con claridad pero s铆 hemos llegado muchas veces. Al final para ganar una eliminatoria de estas hay que saber sufrir para ganar el premio", indic贸.

Preguntado por c贸mo vivi贸 los 煤ltimos minutos, el de Hondarria dijo que trat贸 de "protegerse mucho" en "disfrutar y vivir esos momentos". "Sab铆amos que si marc谩bamos gol nos llegar铆a el aire y si no marc谩bamos ibamos a sufrir y hab铆a que gestionar ese sufrimiento. Es un trabajo dif铆cil y oscuro que a veces da sus frutos y casi nunca se ve", a帽adi贸.

"Ahora nos merecemos esa final contra el United que es el principal favorito y contra ellos jugaremos para intentar disfrutar del momento. Le damos importancia a esta competici贸n y la sentimos, sobre todo con qu茅 clubes, porque el Arsenal -acostumbrado a la Champions- sigue peleando en esta competici贸n desde que yo me fui. La Europa League ha crecido mucho...", apunt贸.

"El Sevilla tambi茅n me ense帽贸 mucho en este sentido y aqu铆 he aplicado mis conocimientos y mi experiencia. Pero al final son los jugadores quienes consiguen todo esto", finaliz贸 Emery, que dirigir谩 su quinta final de la Liga Europa. "Le hago publicidad al libro de 'La buena suerte' de Rovira, pero a m铆 me ayud贸 mucho, se lo regalo a mis jugadores", finaliz贸.

Europa Press