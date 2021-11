Emery: "Hay que disfrutar y competir ante el favorito"

El entrenador del Villarreal CF, Unai Emery, ha asegurado que en la Liga de Campeones hay que "disfrutar y competir" y, ante el "favorito" en el grupo como ha calificado al Manchester United, confía en encontrar una retahíla de cosas durante el partido para encontrar el camino al triunfo que encarrile el pase, aunque una derrota pueda dejarles en problema.

"Espero un partido en el que encontremos muchas cosas que nos tienen que servir de confianza, de reafirmar cosas, de hacer equipo. Esta competici√≥n es para disfrutarla adem√°s de competirla, nos enfrentamos al favorito. ¬ŅQu√© m√°s podemos pedir?", se pregunt√≥ en rueda de prensa.

"Buscamos nuestro camino, y tenemos que ir en las dos competiciones encontrando lo que somos y a dónde queremos llegar", manifestó el técnico del 'Submarino amarillo', que quiere ver ante el United el juego que les ha llevado a ganar el doble partido ante Young Boys.

Eso s√≠, ahora se miden al l√≠der. "Nos vamos a enfrentar al favorito, igualados a puntos, es verdad que ma√Īana de la victoria a la derrota hay un cambio tremendo pero lo afrontamos con la ilusi√≥n y disfrute que debemos tener a la hora de preparar el partido y jugarlo y estar con nuestra afici√≥n para vivir un d√≠a grande, especial, bonito e ilusionante", calific√≥.

Un Manchester United que acaba de despedir a su anterior t√©cnico, Ole Gunnar Solskjaer. "Una sustituci√≥n de un compa√Īero, pues como entrenador uno no lo recibe bien. Siempre con el m√°ximo respeto y sabiendo c√≥mo es el f√ļtbol. Me he enfrentado a Solskjaer con varios equipos, y valoro mucho de su trayectoria el que es una gran persona, incluso m√°s que gran profesional", valor√≥ Emery.

No obstante, no prev√© grandes cambios en el equipo ingl√©s. "No creo que haya cambios, necesitan ganar y estar√°n con motivaci√≥n extra a√Īadida a su calidad individual y capacidad colectiva. Van a ser un equipo muy fuerte, con mucho poder√≠o, con jugadores importante. Esperamos al mejor Manchester, algunos aspectos quiz√°s puedan cambiar t√°cticamente, pero tenemos que estar preparados para jugar contra Ronaldo, Maguire, De Gea, Wan-Bissaka, Shaw, Fred, McTominay, Rashford, Bruno... Esos van a estar en el terreno de juego", avis√≥ a sus jugadores.

"Cuando hay un cambio de entrenador siempre hay una reacci√≥n, de una manera u otra. Los jugadores tendr√°n el foco hacia ellos y saben que ma√Īana ser√° un plus. Los jugadores tendr√°n que dar la cara por el Manchester, por el entrenador que se ha ido y por el que est√° por venir. El partido de ma√Īana, para nosotros, se nos pone en condiciones perfectas por exigencia y dificultad para ver de qu√© somos capaces", matiz√≥.

Se topen con el United que se topen, aseguró que el Villarreal trabaja para tener oportunidades. "Vamos a por ellas. Hay que disfrutarlo y competirlo, decir 'aquí estamos', todo esto es el reto que suponen estas oportunidades. Los retos, cuanto más difíciles, más nos tienen que atraer. El equipo está concienciado, y veo muy bien trabajando al equipo. Es un partido muy bonito para mí como profesional, por prepararnos para tener argumentos para imponernos y acercarnos a la victoria", manifestó.