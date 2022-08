Emery: "No era fácil pasar con este ambiente"

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, se mostró muy satisfecho por haber conseguido este jueves el billete para la fase de grupos de la Conference League después del triunfo (0-2) ante el Hajduk Split y destacó que "no era fácil pasar" la eliminatoria con el "ambiente" vivido en el estadio Poljud.

"Hablamos de Europa, de una previa contra un equipo que por su historia y presente --y lo que representa su afición--, es una pena que se haya quedado fuera. Habíamos planteado la eliminatoria con mucho respeto, allí concedimos ciertas cosas defensivamente que hoy hemos corregido", analizó Emery en la rueda de prensa posterior al choque.

"El equipo ha hecho un partido muy serio, muy concentrado y hemos sido de ser capaces de mostrar nuestra superioridad con el resultado. Pero insisto que me da pena, me gustaría que equipos así como éste, con esta afición, se queden fuera de la competición europea", comentó sobre el conjunto croata.

"En la ida hicimos un buen partido pero nos faltó respetar en la exigencia las capacidades del Hadjuk Split. Pudimos ganar con más goles y al final nos marcaron el segundo gol y estuvieron cerca del tercero. Eso nos creaba una inestabilidad táctica para que hoy no ocurriese. Si les dejamos jugar, con este ambiente, son capaces de darle la vuelta", reconoció el vasco.

Además, Emery insistió en las dificultades que tuvieron que superar en su estreno europeo este curso. "Hemos sido capaces de hacerlo en un campo difícil con un césped resbaladizo. No era fácil pasar con este ambiente. Nuestra misión era meter un gol antes que ellos y hemos estado muy concentrados para hacer un partido más completo del que hicimos en casa", resumió.

Preguntado sobre si se considera favorito en la Conference, el técnico del Villarreal dijo que no sienten presión. "No pensamos en el final, pensamos en el camino. Es el mensaje que transmitimos al vestuario, disfrutamos de cada rival, de las dificultades, de los viajes. Hoy ha sido una eliminatoria muy bonita y teníamos que darle la atención necesaria y el respeto para estar otra vez en Europa", dijo.

"Y lo hemos conseguido. Queremos hacer un recorrido bonito con exigencia, pero no sentimos, ni debemos sentir presión por considerarnos favoritos. Tenemos que disfrutarlo y adquirir esas experiencias vividas en Europa. La tenemos que querer, que desear y necesitar profesionalmente. Eso es lo que hacemos", agregó el de Hondarribia.

En otras cuestiones, Emery explicó por qué no regresan a España tras el partido. "En pretemporada preparábamos este inicio de Liga y de la competición europea tal y como se ha visto reflejado en los partidos. Y pensando también en el domingo hemos querido hacer un viaje de pretemporada. Allí hace calor, preferimos estar aquí, entrenar mañana y el sábado llegar a Madrid para jugar el domingo", detalló.

"Se trata de que el equipo pueda encontrarse cómodo a la hora de afrontar el partido contra el Getafe. Tenemos objetivos exigentes en cuanto a prepararnos para estar más cerca del mejor rendimiento", sentenció Emery, no sin antes referirse al fútbol croata con motivo de su visita a un país del que bien conoce su historia.

"El fútbol croata siempre ha sacado jugadores jóvenes, tiene gran orgullo y me gusta seguir a Croacia. Y los he seguido mucho por la relación que he tenido con Rakitic en el Sevilla (...) Es un lujo tener a Modric en nuestra Liga aunque sea en un rival", finalizó Emery.