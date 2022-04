Emery: "No estamos aquí para que digan que somos un pueblo pequeño como Astérix y Obélix"

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, realizó un balance "muy positivo" tras acceder a las semifinales de la 'Champions' al eliminar al Bayern y aseguró que no están aquí para que digan que son "un pueblo pequeño como Astérix y Obélix", sino para cotas mayores como han demostrado este miércoles en el Allianz Arena.

"Vamos a disfrutar de estas semifinales, hemos jugado nuestras armas y hemos encontrado opciones ante un rival que era favorito. La ventaja que conseguimos en Villarreal ha sido determinante (...) El equipo ha tenido una madurez que ya va adquiriendo y cuando llegan momentos como éste, el equipo sabe responder. Con su gol era crítico el momento mental y el equipo ha estado firme", indicó Emery en rueda de prensa.

"Sabemos que el Bayern te marca un gol y a los dos minutos te marca otro. Solo hay que ver las estadísticas, pero hoy las sensaciones han sido inmejorables. Hay mucho trabajo y mucha preparación detrás. Este club siempre ha dado los pasos que hemos tratado de marcarlos y estas fortalezas nos llevan a dar lo mejor de nosotros", valoró.

"Hoy dedicamos el partido a Llaneza, al presidente y a Roig Jr porque son los líderes de este proyecto. Y nosotros que somos profesionales que también tratamos de vivir a nivel emocional todas esas experiencias. Era un partido mayúsculo pero ya hubo uno en la ida que dice mucho de cómo responder hoy", añadió.

"Esa cierta ventaja nos ha hecho hacer un partido perfecto en defensa. Contra equipos de este nivel con esa posición tan alta y con jugadores brutales... pero nosotros sabíamos que íbamos a tener las nuestras. Así lo hemos hecho en la acción de Samu Chukwueze, y hoy dándole otra vez una oportunidad en el sentido positivo ha metido el gol. Ese es el camino", apuntó el técnico vasco.

Sobre su rival en semifinales no mostró preferencias. "Sea el Liverpool o el Benfica, el que sea, no estamos aquí para que digan qué majos somos. Y no estamos aquí para que digan que somos un pueblo pequeño como Astérix y Obélix. Somos un proyecto muy serio de la familia Roig que se prepara y trabajar para tener un recorrido importante. El objetivo nuestro no es venir aquí y decir que hemos dejado buena imagen. El objetivo ha sido y será pasar", sentenció.

En este sentido, Emery comentó que lo que sí lleva de "experiencia y aprendizaje" ganado en las competiciones europeas es que "hay que dejar en el camino a equipos importantes" para seguir creciendo. "Con la Juventus dimos un paso más y eso nos reafirmó la capacidad, la creencia y la confianza para creer en las oportunidades de pasar", finalizó.

Por su parte, el defensa del Villarreal Raúl Albiol afirmó que es "increíble" haber eliminado al Bayern. "Ha costado mucho trabajo. Nuestras victorias son victorias de equipo. Hemos sufrido mucho en los dos partidos, pero estar en semifinales es muy grande para el Villarreal. Sabíamos que iban a ser 90 minutos largos y que íbamos a sufrir mucho", señaló.