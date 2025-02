"Emilia Pérez" gana el BAFTA británico a la mejor película de habla no inglesa, pese la polémica

La película francesa "Emilia Pérez" ganó este domingo en Londres el galardón de mejor película de habla no inglesa, en los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cinematografía, pese la polémica que generaron tuits antiguos de su protagonista, la actriz española Karla Sofía Gascón.

"Cónclave", dirigida por el alemán Edward Berger, concurre a los BAFTA como gran favorita, con el mayor número de nominaciones, en una gala que se celebra dos semanas antes de los Oscar.

Esta producción británica-estadounidense de suspense, drama y misterio sobre el proceso de elección de un papa aspira a doce premios, entre ellos mejor película.

Pese al escándalo por los mensajes racistas contra los musulmanes de Karla Sofía Gascón, "Emilia Pérez", dirigida por Jacques Audiard, ganó el BAFTA para la mejor película de habla no inglesa con una historia sobre un narcotraficante mexicano que decide cambiar de género.

El filme, que tiene once nominaciones, superó al largometraje "Aún estoy aquí" de Walter Salles, ambientado en la dictadura militar brasileña (1964-1985).

La cinta brasileña, que la semana pasada ganó el Goya de la Academia Española a mejor película iberoamericana, narra la historia del diputado Rubens Paiva, asesinado durante la dictadura militar del país sudamericano (1964-1985).

"Emilia Pérez" se encuentra en plena campaña para los Óscar, donde tiene trece nominaciones, una de ellas para Gascón como mejor interpretación femenina por su papel de un capo narcotraficante mexicano que quiere cambiar de género y desaparecer.

Los miembros de la Academia Británica empezaron a votar antes de la revelación a finales de enero de antiguos tuits racistas e islamófobos de Sofía Gascón.

También compitieron al galardón para la mejor película de habla no inglesa la india "All we imagine as light", la irlandesa "Kneecap" o la iraní "The seed of the sacred fig".

"Emilia Pérez" ya fue recompensada en el Festival de Cannes y en los Globos de Oro y la semana pasada fue premiada con el Premio Goya a mejor filme europeo.

"Emilia Pérez" se llevó también, gracias a la estadounidense de origen dominicano Zoe Saldaña el premio a la mejor actriz de reparto.

En la ceremonia en el Royal Festival Hall londinense, Saldaña, de 46 años, se llevó el premio por su interpretación de una abogada en la película dirigida por Jacques Audiard.

"Se convirtió en un personaje especial para mí", señaló Saldaña, añadiendo que el hecho de que la película fuese en español, su primera lengua, le permitió "conectar mi cultura con mi arte. Fue significativo para mí".

La película "The brutalist", que trata sobre un arquitecto judío nacido en Hungría que sobrevive al Holocausto y emigra a Estados Unidos, donde lucha por alcanzar el sueño americano, es otra de las favoritas con nueve nominaciones.

Dirigida por el joven Brady Corbet, de 36 años, "The brutalist" es una coproducción de Estados Unidos, Reino Unido y Hungría.

Completan el elenco de candidatas a mejor película el drama estadounidense "Anora" de Sean Baker, que relata el viaje de 'stripper' entre Nueva York y Las Vegas, y "Un completo desconocido", la película biográfica de Bob Dylan protagonizada por Thimotée Chalamet y dirigida por James Mangold.

- Sin el príncipe Guillermo -

"Emilia Pérez", nominada en trece categorías de los Óscar, también ha sido criticada por su retrato de México, y por haber recurrido a la inteligencia artificial para mejorar la voz de su actriz, un recurso también usado por "The brutalist".

Entre las estrellas que desfilaron en la alfombra roja del Royal Festival Hall de Londres figuran las estadounidenses Demi Moore ("The substance") y Ariana Grande ("Wicked") o el franco-estadounidense Timothée Chalamet ("Un perfecto desconocido"), nominados también a mejor actriz o actor.

La ceremonia no contó con la presencia este año del príncipe Guillermo, presidente de honor de los BAFTA, y de su esposa Catalina, anunció el Palacio de Kensington.

