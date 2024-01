Victor Osimhen, Mohamed Salah o Sadio Mané parecían destinados a deslumbrar en la Copa de África de Naciones (CAN) que se está jugando en Costa de Marfil, pero la estrella de la fase de grupos ha sido, para sorpresa de muchos, el hispano-ecuatoguineano Emilio Nsue.

Nacido en la isla española de Mallorca hace 34 años e internacional con Guinea Ecuatorial por ser el país de su padre, Emilio Nsue acabó la primera fase con 5 tantos, conduciendo a su equipo a los octavos de final, donde jugará el domingo contra Guinea.

Si mantiene el ritmo y los ecuatoguineanos siguen avanzando en la competición, el récord de nueve tantos en una misma CAN, que logró Ndaye Mulamba para Zaire en 1974, estaría incluso al alcance para él.

"Soy ambicioso, pero siendo sincero firmaría ya poder ser el máximo anotador del torneo", afirma en una entrevista con la AFP en Abiyán.

Nsue marcó dos tantos en la goleada 4-0 sobre los anfitriones marfileños en su último partido de la fase de grupos. Antes había firmado un triplete en el 4-2 sobre Guinea-Bisáu, en el que fue el primer 'hat-trick' en una CAN desde 2008.

Guinea Ecuatorial, un pequeño país del centro de África de 1,7 millones de habitantes y apenas 18º del ranking de los países africanos, no entraba en los pronósticos al principio de la competición pese a que en la CAN de 2015, en la que era anfitrión, llegó a ser semifinalista.

- "Los más fuertes de África" -

El equipo encadena buenos resultados en el último año y medio.

"Lo más importante, nuestro punto fuerte, es el grupo. Jugamos juntos desde hace ocho o nueve años, así que somos hermanos", cuenta Nsue.

"No tenemos ninguna superestrella, pero somos un bloque y creo que somos los más fuertes de toda África", se enorgullece.

Con España fue internacional juvenil y llegó a conquistar el Europeo Sub-21 en 2011, con una generación en la que estaban también David De Gea, Juan Mata o Thiago Alcántara.

Pero luego optó por, en categoría absoluta, vestir los colores de Guinea Ecuatorial, en un momento en el que jugaba regularmente en la Liga española con los colores del Mallorca.

"Guinea Ecuatorial vino y me dijo que por favor me fuera con ellos. Que iba a ser el capitán. Que era joven pero que creían que yo tenía futuro", explica Nsue. "Así que pensé en eso y en todo lo que mi padre me había contado", apunta.

El inicio con la selección del país africano no fue sencillo.

En 2013 firmó un triplete en una victoria 4-3 sobre Cabo Verde, pero luego en los despachos su equipo fue dado por derrotado por 3-0. ¿El motivo? Que Emilio Nsue no era legalmente elegible para disputar ese partido.

Con el tiempo y con los trámites de su nacionalización deportiva ya muy atrás, Nsue es ahora un héroe para los hinchas de su país.

"El pueblo ecuatoguineano está muy agradecido hacia él porque es una persona que se ve que quiere a su país. Como entrenador, tenerle es contar con una persona increíble. Espero que siga más tiempo con la selección y pueda aportar muchísimo", confió en declaraciones a la AFP el seleccionador de Guinea Ecuatorial, Juan Michá.

- Mejorando con la edad -

Pero la edad puede ser un freno para él. Con 35 años, ¿puede que Nsue esté disputando su última CAN?

"Mi héroe es Cristiano Ronaldo. Tiene más edad que yo. Yo cuido mucho mi cuerpo. Me gusta comer sano. Así que no creo que sea mi última (Copa de África) porque me siento ahora mejor que cuando tenía 20 años", afirma Nsue.

Otra de sus virtudes es la versatilidad en el campo para jugar en varias funciones distintas.

"Todos los entrenadores me han dicho que podía jugar en cualquier sitio. Así que el último año jugué como defensa central, lateral derecho, delantero, mediocampista", enumera.

"Pero con el equipo nacional, en estos doce años, he sido atacante. Casi toda mi vida he jugado como atacante", puntualiza.

Nsue es uno de los siete miembros del equipo de Guinea Ecuatorial en su último partido ante Costa de Marfil que nacieron en España, del que su país era colonia.

Está jugando ahora en el Intercity, un equipo de la tercera categoría española que el año pasado llevó al Barcelona a la prórroga en una eliminatoria de Copa del Rey.

"La vida en Alicante es muy buena. El clima, para mí a mis 34 años, es importante. Nunca sabes, puede que mañana alguien venga con una oferta que no pueda rechazar, pero no pienso" en un eventual pase a otro club con más proyección, asegura, en un momento en el que el mundo admira su gran papel en esta CAN.

as-ht/dr/dam