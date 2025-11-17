Emirates adquiere 65 Boeing 777-9 en el Salón Aeronáutico de Dubái

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El Salón Aeronáutico de Dubái, que se celebra cada dos años, fue inaugurado el lunes en un momento en que las aerolíneas locales Emirates y FlyDubai probablemente intenten aumentar sus flotas tras obtener ganancias récord y una demanda incesante de vuelos a través de este centro de conexiones entre Oriente y Occidente.

En el salón también habrá renovado interés en los taxis voladores, algo que el emirato ha prometido desde hace tiempo y que ahora espera cumplir el próximo año. Las ventas militares siguen siendo objeto de atención, y Rusia participa nuevamente a pesar de enfrentar sanciones occidentales por su prolongada guerra en Ucrania. Por su parte, las empresas israelíes no asistirán debido al persistente enojo por la devastadora guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

Emirates, la aerolínea insignia de Dubái —de propiedad estatal—, obtuvo ganancias anuales de 5.200 millones de dólares en el último año fiscal, y el número de pasajeros sigue siendo récord en el Aeropuerto Internacional de Dubái, el más concurrido del mundo para viajes internacionales. La aerolínea adquirió aviones de Boeing Co. por un monto total de 52.000 millones de dólares en la edición 2023 del salón aeronáutico, que se lleva a cabo en el Aeropuerto Internacional Al Maktoum en Dubai World Central.

FlyDubai, la hermana de menor costo de Emirates, también ha visto ganancias récord y probablemente quiera expandir su flota de aviones de un solo pasillo. Actualmente la aerolínea opera 95 variantes del Boeing 737, y Airbus desea ingresar a su flota. FlyDubai ordenó 30 Boeing 787-9 Dreamliners a un costo total de 11.000 millones de dólares en el salón aeronáutico previo, y cuando se los entreguen serán los primeros aviones de fuselaje ancho de la aerolínea.

El aeropuerto Al Maktoum en sí está en la agenda del gobierno de Dubái, el cual tiene planeado desarrollar un proyecto de 35.000 millones de dólares para expandirlo a cinco pistas paralelas y 400 puertas de embarque, lo cual será concluido en la próxima década. Ahora el aeropuerto sólo tiene dos pistas, al igual que el Aeropuerto Internacional de Dubái. Esos espacios adicionales disponibles próximamente ayudarán a Emirates y FlyDubai a expandir su red, y será necesario tener más aviones para volar en esas rutas.

Mientras tanto, Rosoboronexport, el principal exportador de armas de Rusia, planea exhibir sus aviones y sistemas de armas en un enorme pabellón en el salón aeronáutico. Los Emiratos Árabes Unidos han mantenido lazos económicos y vuelos a Moscú a pesar de la guerra en Ucrania.

Rosoboronexport indicó en un comunicado que también planea exhibir un sistema de misiles tierra-aire Pantzir-SMD-E a escala real. Los sistemas de defensa antiaérea han cobrado nueva importancia en Oriente Medio después de que Israel e Irán atacaran Qatar este año. El gobierno israelí también devastó los sistemas iraníes en una guerra de 12 días entre ambos países en junio.

