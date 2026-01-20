Emiratos acepta la invitación de EEUU para unirse al "Consejo de Paz"

El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, aceptó la invitación de Estados Unidos para unirse al "Consejo de Paz", un organismo creado para supervisar la reconstrucción de Gaza tras la guerra.

La Casa Blanca invitó a varios líderes mundiales, entre ellos el dirigente ruso Vladimir Putin, a formar parte del Consejo, presidido por el presidente estadounidense Donald Trump.

El jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan "ha aceptado la invitación de Estados Unidos para unirse al Consejo de Paz", informó el Ministerio de Exteriores el martes en un comunicado.

Según la nota, aunque el consejo fue concebido originalmente para supervisar la reconstrucción del territorio palestino, su mandato no parece limitarse a Gaza.

Según una carta enviada a los países invitados a participar, el Consejo es "una organización internacional que busca promover la estabilidad, restaurar una gobernanza confiable y legítima, y asegurar una paz duradera en las zonas afectadas o amenazadas por conflictos".