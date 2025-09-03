Emiratos amenaza a Israel con el "fin de la integración regional" si se anexiona Cisjordania

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han amenazado este miércoles al Gobierno israelí con poner fin "a la integración regional" si se anexiona Cisjordania, una práctica que podría poner en peligro los Acuerdos de Abraham, que reflejan la normalización de las relaciones entre las partes.

La enviada especial del Ministerio de Exteriores emiratí, Lana Nuseibé, ha señalado que esta cuestión supone una "línea roja" para Emiratos, unas palabras que llegan tan solo horas después de que el ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, presentara un plan para anexionar la práctica totalidad del territorio.

Nuseibé ha indicado así que la medida "socavaría la visión para una paz regional y la integración en Oriente Próximo, tal y como establecen los Acuerdos de Abraham".

"Esta anexión sería para nosotros una clara línea roja", ha apuntado, al tiempo que ha afirmado que la medida "alteraría los consensos existentes sobre la trayectoria que ha de seguir este conflicto".

Así, ha defendido la solución de dos Estados que "vivan uno junto al otro con paz, prosperidad y seguridad", si bien no ha dado detalles sobre las posibles represalias a adoptar en caso de que Israel siga adelante con esta posible anexión, según ha recogido la agencia de noticias Bloomberg.

Por su parte, el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem Mohamed Albudaiwi, ha condenado en un comunicado los "peligrosos llamamientos del ministro de Finanzas de Israel, cuyo objetivo es aumentar los asentamientos y anexionarse la Cisjordania ocupada".

Así lo ha denunciado en un comunicado en el que ha tildado estos llamamientos de "incendiarios".

"Confirman una postura continua y sistemática por parte de las fuerzas de ocupación para desestabilizar la seguridad y la estabilidad en la región".

"Esto supone un flagrante desafío a las convenciones internacionales, así como una continua violación de todas las leyes y normas existentes", recoge el texto.

Por ello, ha instado a la comunidad internacional a "tomar medidas inmediatas y disuasorias para poner fin a estas prácticas peligrosas".

"Queremos mostrar nuestro apoyo al pueblo hermano palestino para que haga frente a estas acciones agresivas", ha resaltado.

La Autoridad Palestina ha aplaudido la postura de Emiratos Árabes Unidos.

El vicepresidente, Husein al Sheij, ha dicho "apreciar" la postura emiratí sobre esta posible anexión y ha recalcado que esto podría suponer la "destrucción definitiva de la solución de dos Estados", según un comunicado.