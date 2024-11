Emiratos árabes detiene a tres sospechosos del asesinato de un rabino israelí

Por Alexander Cornwell y Crispian Balmer

Dubái/jerusalén, 24 nov (reuters) - tres personas han sido detenidas en emiratos árabes unidos en relación con el presunto asesinato de un ciudadano israelí, informó el domingo el ministerio del interior emiratí.

El comunicado del ministerio no daba detalles sobre los sospechosos ni decía si habían sido acusados, pero afirmaba que se utilizarían todos los poderes legales "para responder con decisión y sin clemencia a cualquier acción o intento que amenace la estabilidad de la sociedad". La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había denunciado el asesinato del rabino, Zvi Kogan, de 28 años, como un "atroz acto terrorista antisemita" y dijo que Israel haría todo lo posible para llevar a los responsables ante la justicia. Kogan residía en Emiratos Árabes Unidos (EAU) y tenía nacionalidad moldava, según las autoridades locales. Trabajaba con el movimiento judío ortodoxo Jabad, con sede en Nueva York, y se denunció su desaparición por primera vez el jueves. Su cadáver fue descubierto el domingo. El embajador emiratí en Washington, Yousef al-Otaiba, dijo que el asesinato de Kogan era un crimen contra EAU y "un ataque a nuestra patria, a nuestros valores y a nuestra visión". "Abrazamos la coexistencia pacífica. Rechazamos el extremismo y el fanatismo de todo tipo", afirmó en un comunicado difundido en X. Las autoridades emiratíes no han dicho si han establecido un motivo, pero altos cargos israelíes afirman que Kogan fue atacado por ser judío, sin dar más detalles. El cadáver de Kogan fue encontrado en la ciudad emiratí de al-Ain, fronteriza con Omán, aunque no estaba claro si fue asesinado allí o en otro lugar, según dijo a Reuters en Dubái el expolítico israelí Ayoob Kara.

Kara, miembro del partido derechista gobernante en Israel, el Likud, que promueve las relaciones económicas entre Israel y el mundo árabe, dijo que había indicios de que los investigadores sospechaban de la participación iraní.

La embajada iraní en EAU dijo que "rechaza categóricamente las acusaciones de implicación de Irán en el asesinato de esta persona".

Israel volvió a recomendar a sus ciudadanos que evitaran los viajes no esenciales a EAU y dijo que los que se encontraban allí debían reducir al mínimo sus movimientos, permanecer en zonas seguras y evitar visitar lugares relacionados con Israel y la población judía. (Información de Crispian Balmer, Menna Alaa El Din, Andrew Mills, Alexander Cornwell y Parisa Hafezi; edición de Kevin Liffey, Maha El Dahan, Elaine Hardcastle, Mark Heinrich, Frances Kerry, Diane Craft y Michael Perry; edición en español de Mireia Merino)

