Emiratos Árabes Unidos acoge el Congreso Mundial de la Naturaleza

El principal organismo mundial dedicado a la conservación de la naturaleza inauguró este jueves su congreso mundial en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, donde dará a conocer su "lista roja" actualizada de especies amenazadas.

El congreso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que reúne cada cuatro años a cientos de participantes, contribuye a establecer la agenda mundial en materia de protección del medioambiente.

Para resaltar la grave situación que enfrenta la biodiversidad, el organismo publicará el viernes una actualización de su "lista roja" de especies amenazadas. El inventario incluye nueve categorías en total, que van desde "en peligro" o "vulnerable" hasta "extinta".

Según el panel de expertos en biodiversidad de las Naciones Unidas, la biodiversidad disminuyó cada década en los últimos 30 a 50 años.

La última actualización de la "lista roja", en 2024, alertó de que 47.187 de las 169.420 especies estudiadas estaban amenazadas, lo que equivale a más de una cuarta parte. Los corales y los anfibios fueron los más afectados, con más del 40% de cada grupo en peligro.

Las resoluciones votadas durante los congresos no son legalmente vinculantes, pero pueden "configurar la agenda internacional" y "acelerar" el trabajo sobre los tratados que se están debatiendo, explicó una fuente de la UICN, que pidió el anonimato, a AFP.

Los organizadores esperan la asistencia de 10.000 delegados y 5000 representantes de la sociedad civil al congreso.

Entre los miembros con derecho a voto se encuentran organismos gubernamentales, ONG nacionales e internacionales y grupos indígenas.

mk-dep-hh/aya/jhb/sag/mb