Emiratos Árabes Unidos insta a EEUU e Irán a alcanzar un acuerdo nuclear antes de las negociaciones

Por Maha El Dahan y Nayera Abdallah

DUBÁI, 3 feb (Reuters) -

Emiratos Árabes Unidos instó el martes a Irán y Estados Unidos a alcanzar un acuerdo nuclear y una solución a largo plazo para las ⁠tensiones antes de la reanudación de las conversaciones ⁠entre los enemigos y los regionales, haciendo hincapié en que Oriente Próximo no necesita otra guerra.

Irán y Estados Unidos reanudarán las conversaciones nucleares el viernes en Turquía, según informaron el lunes a Reuters responsables iraníes y estadounidenses. El presidente de Estados Unidos, Donald ⁠Trump, advirtió ‌que, con grandes ​buques de guerra estadounidenses dirigiéndose a Irán, probablemente ocurrirían "cosas malas" si no se llegaba a un acuerdo.

Emiratos Árabes Unidos, una potencia árabe del golfo muy influyente ​y aliada cercana de EEUU, afirmó que era necesaria una solución a largo plazo.

"Creo que la región ha pasado por varios ‌enfrentamientos calamitosos. No creo que necesitemos otro, pero me gustaría ver negociaciones directas entre Irán ‌y EEUU que conduzcan a un entendimiento para que no ​tengamos estos problemas cada dos por tres", dijo el asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, en una mesa redonda en la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrada en Dubái.

IRÁN TEME QUE UN ATAQUE DE EEUU PUEDA PONER EN PELIGRO SU GOBIERNO, SEGÚN FUENTES

El enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, se reunirán en Estambul en un intento por reactivar la diplomacia sobre la prolongada disputa en torno al programa nuclear iraní y disipar los temores de una nueva guerra regional. Un diplomático de la región dijo que también participarían representantes de países como Arabia Saudí y Egipto.

El refuerzo naval estadounidense cerca de Irán se produce tras la ⁠violenta represión de las manifestaciones antigubernamentales del mes pasado.

Trump, que no llegó a cumplir sus amenazas de intervenir, ha exigido desde entonces a Teherán que haga concesiones nucleares y ha enviado ​una flotilla a su costa. La semana pasada dijo que Irán estaba "negociando seriamente", mientras que el máximo responsable de seguridad de Teherán, Ali Larijani, dijo que se estaban preparando las negociaciones.

Según seis representantes actuales y antiguos, los dirigentes iraníes están cada vez más preocupados por que un ataque estadounidense pueda romper su control del poder al empujar a una población ya enfurecida a volver a las calles.

En reuniones de alto nivel, los responsables dijeron al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, que la ira pública por la represión del mes pasado —la más sangrienta desde la Revolución Islámica de 1979— ha llegado a un ⁠punto en el que el miedo ya no es un elemento disuasorio, según informaron cuatro responsables actuales al tanto de las discusiones.

Fuentes iraníes informaron a ​Reuters la semana pasada de que Trump había exigido tres condiciones para reanudar las conversaciones: cero enriquecimiento de uranio en Irán, límites al programa de misiles balísticos de Teherán y el fin de su apoyo a los representantes regionales.

Irán ha rechazado durante mucho tiempo las tres exigencias por considerarlas violaciones inaceptables de su soberanía, pero dos responsables iraníes dijeron a Reuters ‍que sus gobernantes clericales consideraban que el programa de misiles balísticos, y no el enriquecimiento de uranio, era el mayor obstáculo.

La influencia regional de Teherán se ha visto debilitada por los ataques de Israel contra sus aliados —desde Hamás en Gaza hasta Hezbolá en el Líbano, los hutíes en Yemen y las milicias en Irak— y por el derrocamiento del antiguo presidente sirio Bashar al-Asad, estrecho aliado de Irán.

En junio del año pasado, EEUU atacó objetivos nucleares iraníes, sumándose al final de una campaña de bombardeos israelí de ​12 días. Desde entonces, Teherán ha afirmado que ha detenido sus actividades de enriquecimiento de uranio.

Las recientes imágenes satelitales de dos de los sitios atacados, Isfahán y Natanz, parecen mostrar algunas obras de reparación desde diciembre, con nuevos techos sobre dos edificios previamente destruidos. No se observaron otras reconstrucciones, según las imágenes proporcionadas por Planet Labs y revisadas por Reuters. (Información de Nayera Abdallah, ‍Maha El Dahan, Jana Choukeir, Federico Maccioni y Parisa Hafeezi; redacción de Michael Georgy, edición de Philippa Fletcher; editado en español por Patrycja Dobrowolska)